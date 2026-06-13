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ETÜ'de bahar şenliği coşkusu yaşandı

ETÜ'de bahar şenliği coşkusu yaşandı
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Bahar Şenliği, iki gün boyunca öğrencileri spor, kültür, sanat ve eğlence etkinliklerinde buluşturdu. Kampüste atlı okçuluk, mehter takımı, halk oyunları, konserler ve yarışmalarla renkli anlar yaşandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen Bahar Şenliği, iki gün boyunca öğrencileri spor, kültür, sanat ve eğlence etkinliklerinde bir araya getirdi. Kampüste renkli görüntülere sahne olan şenlikte öğrenciler hem yılın yorgunluğunu attı hem de sosyal faaliyetlerle keyifli vakit geçirdi.

Rektörlük Meydanı başta olmak üzere kampüsün farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinlikler, ETÜ öğrencilerinden yoğun ilgi gördü. Şenlik kapsamında düzenlenen kampüs içi koşu, geleneksel spor gösterileri, halk oyunları, bilgi yarışmaları, sportif etkinlikler ve çeşitli oyunlar katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Gün boyunca devam eden etkinliklerde öğrenci kulüpleri de açtıkları stantlar ve gerçekleştirdikleri faaliyetlerle şenliğe katkı sundu.

Bahar Şenliği'nde geleneksel Türk kültürünü yansıtan atlı okçuluk, mehter takımı ve halk oyunları gösterileri büyük beğeni toplarken, konser ve müzik programları da öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kampüsü adeta festival alanına dönüştüren etkinlikler, öğrencilere yoğun akademik dönemin ardından eğlenme, sosyalleşme ve unutulmaz anılar biriktirme imkanı sundu.

Şenlik alanını ziyaret eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da öğrencilerle bir araya gelerek etkinlikleri yerinde takip etti. Öğrencilerle sohbet eden Çakmak, şenlik boyunca kurulan stantları ziyaret ederek gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Bahar Şenliği'nin öğrenciler arasındaki dayanışma ve aidiyet duygusunu güçlendirdiğini belirten Çakmak, organizasyonda emeği geçen Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeline, öğrenci kulüplerine ve etkinliklere katılım sağlayan tüm öğrencilere teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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