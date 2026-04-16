ETÜ'de kalite süreçlerine yönelik bilgilendirme

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kalite Koordinatörlüğü tarafından, Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) kapsamında yükseköğretim kurumlarında yürütülen kalite güvencesi sistemlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ETÜ'nün eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı süreçlerini "planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma (PUKÖ)" döngüsü çerçevesinde değerlendirmek ve kurumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen toplantıya ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve Prof. Dr. Naim Ürkmez'in yanı sıra dekanlar, akademisyenler ve idari personel katıldı. Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitenin önemli bir değerlendirme sürecine hazırlandığını belirterek, gerçekleştirilen eğitimin bu sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Rektör Çakmak: "Gelişime açık alanlarımızı da samimiyetle değerlendiriyoruz"

Önümüzdeki günlerde Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yapılacak dış değerlendirme öncesinde son hazırlıkları gözden geçirmek ve kurumsal düzeyde ortak bir anlayış oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini dile getiren Çakmak, söz konusu eğitimin yalnızca teknik bir bilgilendirme olmadığını, aynı zamanda üniversitenin kalite süreçlerine bakış açısını güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı. Değerlendiricilerle gerçekleştirilecek görüşmelerde verilecek cevapların tutarlı, açık ve kanıta dayalı olmasının sürecin başarısı açısından kritik olduğuna dikkat çeken Çakmak, "Bu süreçte en önemli husus; olduğumuz gibi görünmek ve yaptığımız çalışmaları doğru, açık ve şeffaf bir şekilde ifade edebilmektir. Amacımız, üniversitemizin güçlü yönlerini ortaya koyarken gelişime açık alanlarımızı da samimiyetle değerlendirmektir. Kalite kültürü ancak bu anlayış üzerine inşa edilebilir." dedi.

"Ortak bir dil, güçlü koordinasyon"

Eğitim sürecinde daha önce benzer değerlendirme süreçlerini tecrübe etmiş yöneticilerin rehberliğinde, muhtemel sorulara nasıl yaklaşılması gerektiğinin ele alınacağını belirten Çakmak, bu tür çalışmaların kurumsal bütünlüğü güçlendirdiğini ve personelin sürece olan güvenini artırdığını ifade etti. Değerlendirme sürecinin yalnızca belirli birimlerle sınırlı olmadığını, üniversitenin tamamını kapsayan bütüncül bir süreç olduğunu vurgulayan Çakmak, ortak bir dil, güçlü koordinasyon ve tüm paydaşların katkısıyla bu sürecin başarıyla tamamlanacağına inandığını sözlerine ekledi.

Dekan Gürol: "Ortak bir dil ve yaklaşım"

Sunumunda PUKÖ döngüsünün her aşamasının somut verilerle desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Gürol, birimlerin faaliyetlerini kanıta dayalı olarak ortaya koymasının dış değerlendirme sürecinde belirleyici olduğunu ifade etti. Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında yürütülen çalışmaların düzenli izlenmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesinin sürdürülebilir kalite kültürünün temelini oluşturduğunu belirtti. Ayrıca Gürol, değerlendiricilerle gerçekleştirilecek görüşmelerde açık, tutarlı ve şeffaf bir iletişim kurulmasının önemine değinerek, üniversite genelinde ortak bir dil ve yaklaşımın benimsenmesinin sürecin başarısını doğrudan etkileyeceğini dile getirdi.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı