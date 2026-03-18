ETÜ'de, 111. yıl dönümünde Çanakkale zaferi konuşuldu

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü münasebetiyle "Çanakkale Zaferinin Önemi" adlı konferans düzenledi.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansta konuşan ETÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şemsettin Çelik, Çanakkale Zaferi'nin Türk ve dünya tarihi açısından önemine değindi. Çelik, Çanakkale'nin sadece askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda milletin birlik ve beraberliğinin, vatan sevgisinin sembolü olduğunu vurguladı.

Çanakkale'deki mücadelenin dönemin zorluklarına rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla kazanıldığını anlatan Çelik, bu zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine zemin hazırladığını belirtti.

Konferans, soru cevap bölümünün ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
