Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ETÜ’de düzenlenen tanıtım festivali yeni öğrencileri topluluklarla buluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ETÜ’de düzenlenen tanıtım festivali yeni öğrencileri topluluklarla buluşturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde yeni öğrencilerin kampüs yaşamını tanıması amacıyla Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım Festivali düzenlendi. ETÜ Yaşam Merkezi'ndeki festivalde öğrenciler, ilgi duydukları toplulukları tanıyıp faaliyetlere katılım imkanlarını öğrendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kampüs yaşamını tanımaları ve ilgi alanlarına uygun öğrenci toplulukları hakkında bilgi edinmeleri amacıyla Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım Festivali düzenlendi.

ETÜ Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde, üniversite bünyesinde farklı alanlarda faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, yeni öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin üniversitenin sosyal, kültürel, sportif ve mesleki gelişim imkanlarını yakından tanımalarına katkı sunan etkinlikte, toplulukların çalışmaları ve yıl boyunca gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler tanıtıldı.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen festival kapsamında akademik danışmanlar ve topluluk başkanları, öğrencilere yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, ilgi duydukları alanlardaki toplulukları tanıma ve faaliyetlere katılım imkanlarını öğrenme fırsatı buldu.

Festival alanında öğrencilerle bir araya gelerek stantları gezen ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, öğrenci topluluklarının üniversite hayatını akademik eğitimin ötesine taşıyan önemli bir unsur olduğunu ifade etti. Çakmak, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda topluluk faaliyetlerine katılmalarının sosyal becerilerini geliştirmelerine, yeni deneyimler kazanmalarına ve üniversite aidiyetlerini güçlendirmelerine katkı sağladığını belirterek öğrenci topluluklarının üniversite yaşamının zenginleşmesindeki ve öğrencilerin çok yönlü gelişimindeki rolüne dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Zabıta memuru çöpte buldu, orijinal çıktı! Benzeri İngiltere'de

Zabıta memuru çöpte buldu, orijinal çıktı! Benzeri İngiltere'de
Şarj kablosunu sökmeden gaza bastı! Uyaranlara verdiği tepki şaşırttı

Araçtaki detayı fark eden kornaya bastı, kadının tepkisi pes dedirtti
Osimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı

Buradan füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor

Cebinde 400 bin lirası olanlar yaşadı
İran Basra Körfezi'nde 4 gemiyi aynı anda vurdu! Devrim Muhafızları'ndan ABD üslerine uyarı

İran 4 gemiyi aynı anda vurdu! Gemiler hâlâ yanıyor
Artvin'de gençler denizdeki 8 metrelik kayanın üstüne ev kurdu! Martıevi'ne yalnızca tekneyle ulaşılıyor

Denizdeki 8 metrelik kayaya ev kurdular! Sebebi tulum çalmak
İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri çıktı

Tuvalete giren hemşire fark etti, telefondan çıkanlar mide bulandırdı
Nadir görülen pembe yunus Umman kıyılarında ortaya çıktı

Birdenbire ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Oyunculuğa ara veren Filiz Taçbaş Foça'ya yerleşti; zeytin hasadına başladı

Ünlü oyuncu her şeyi bırakıp Foça'ya yerleşti: Zeytin hasadına başladı
Piyasalar faiz kararını bekliyor! Ekonomistler aynı görüşte birleşti

Piyasaların gözü bu kararda! İndirim beklentisi var