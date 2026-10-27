Erzurum Emniyeti üniversitelilere ve velilere güvenli gelecek anlattı

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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencileri ve öğrenci velilerine yönelik düzenlediği bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleriyle güvenli bir geleceğin inşası için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde "Gençlik ve Güvenli Gelecek" ile "El Ele Güvenli Geleceğe" projeleri kapsamında sunum ve stant faaliyetleri gerçekleştirildi.

Üniversite kampüslerinde düzenlenen etkinliklerde, terör örgütlerinin gençleri ağlarına düşürmek için kullandıkları hedef alma yöntemleri ve güvenlik birimlerinin bu unsurlara karşı yürüttüğü kararlı mücadele çalışmaları öğrencilere aktarıldı. Ayrıca gençlerin eğitim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri riskli durumlar karşısında dikkat etmeleri gereken hususlar anlatılarak toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Veliler de dolandırıcılığa karşı uyarıldı

Emniyet müdürlüğünün sahada yürüttüğü çalışmalar üniversite gençliğiyle sınırlı kalmadı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli de okul çıkışlarında öğrenci velileriyle bir araya geldi. Velilere yönelik "Anne Babalara Tavsiyeler ve Dolandırıcılık" konulu bilgilendirme faaliyeti gerçekleştiren polis ekipleri, güncel dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşların mağdur olmaması adına farkındalık oluşturacak broşürler dağıttı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin bilinçlenmesi ve toplumun her kesiminin güvenli bir gelecekte yaşaması adına bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı