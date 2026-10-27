Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum Emniyeti üniversitelilere ve velilere güvenli gelecek anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Emniyeti üniversitelilere ve velilere güvenli gelecek anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde öğrencilere terör örgütlerinin hedef alma yöntemlerini anlattı. Polis, okul çıkışında velilere dolandırıcılık yöntemlerini aktararak broşür dağıttı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencileri ve öğrenci velilerine yönelik düzenlediği bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleriyle güvenli bir geleceğin inşası için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde "Gençlik ve Güvenli Gelecek" ile "El Ele Güvenli Geleceğe" projeleri kapsamında sunum ve stant faaliyetleri gerçekleştirildi.

Üniversite kampüslerinde düzenlenen etkinliklerde, terör örgütlerinin gençleri ağlarına düşürmek için kullandıkları hedef alma yöntemleri ve güvenlik birimlerinin bu unsurlara karşı yürüttüğü kararlı mücadele çalışmaları öğrencilere aktarıldı. Ayrıca gençlerin eğitim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri riskli durumlar karşısında dikkat etmeleri gereken hususlar anlatılarak toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Veliler de dolandırıcılığa karşı uyarıldı

Emniyet müdürlüğünün sahada yürüttüğü çalışmalar üniversite gençliğiyle sınırlı kalmadı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli de okul çıkışlarında öğrenci velileriyle bir araya geldi. Velilere yönelik "Anne Babalara Tavsiyeler ve Dolandırıcılık" konulu bilgilendirme faaliyeti gerçekleştiren polis ekipleri, güncel dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşların mağdur olmaması adına farkındalık oluşturacak broşürler dağıttı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin bilinçlenmesi ve toplumun her kesiminin güvenli bir gelecekte yaşaması adına bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Hazal Subaşı: Biraz fazla yoğunuz evlenmek için

Hazal Subaşı’ndan evlilik açıklaması: Seneye belki
Antalya'yı yağış ve fırtına vurdu! Görüntüler korkunç

Bir şehrimizde gece kabusu! Görüntüler korkunç
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı

Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncular birbirine girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nicole Kidman dergi çekiminde: Kaslı pozları dikkat çekti

Ünlü oyuncu 59 yaşında karın kaslarını sergiledi!
Kayseri'de dün kiralanan çiçekçi dükkanı 4 kişi tarafından kurşunlandı

Daha dün kiralandı, bugün tüfeklerle tarandı
İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı

Gece yarısı yükselen ses 2 binayı sokağa döktü
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Erken seçim için tarih verdi

Kulisleri hareketlendirecek iddia! Erken seçim için tarih verdi
İtalya'nın Milano şehrinde askeri araçlar konuşlandırıldı

Avrupa alev alev! Ordu şehre indi
Ürdün'den Suriye'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'nin yanı başına bomba yağdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bulgaristan’da eski milletvekili evinde öldürüldü: 3 şüpheliden ikisi Türk çıktı

Eski AP milletvekiline evinde kanlı infaz