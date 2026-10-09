ETÜ'den 8 akademisyen Stanford'un en etkili bilim insanları listesine girdi

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Stanford Üniversitesi tarafından her yıl hazırlanan ve dünyanın en etkili bilim insanlarının belirlendiği listede, bu yıl Erzurum Teknik Üniversitesi'nden (ETÜ) 8 akademisyen yer aldı.

Dünya genelindeki bilim insanlarının akademik çalışmalarının çeşitli ölçütler üzerinden değerlendirildiği liste, Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibinin çalışmaları doğrultusunda hazırlanarak Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier tarafından yayımlandı.

Nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeksi, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi akademik performans ölçütleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda bilim insanları "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" olmak üzere iki farklı kategoride listelendi.

Güncel listede Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Salih Akpınar, Prof. Dr. Tuba Yetim, Doç. Dr. İrfan Kocaman, Doç. Dr. Mehmet Bayğın ve Doç. Dr. Emre Mandev ile Fen Fakültesinden Doç. Dr. Abdullah Güvendi "Yıllık Etki" kategorisinde yer aldı.

Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. İrfan Kaymaz ve Doç. Dr. Mehmet Bayğın ise "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde de yer alarak her iki kategoride listeye girme başarısı gösterdi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ'lü akademisyenlerin dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, her geçen yıl farklı akademisyenlerin listeye dahil olmasının ETÜ'nün bilimsel çalışmalarındaki gelişimin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Çakmak, akademisyenlerin ortaya koyduğu nitelikli çalışmaların uluslararası ölçekte karşılık bulmasının üniversitenin bilimsel görünürlüğüne de katkı sağladığını ifade ederek, listede yer alan akademisyenleri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı