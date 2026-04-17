ETÜ'de üçüncü sosyal sorumluluk okulu tamamlandı

Erzurum Teknik Üniversitesi, 13-15 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlediği III. Sosyal Sorumluluk Okulu'nu başarıyla tamamladı. Programda sosyal sorumluluk projeleri geliştirme becerileri ve proje yazım süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Toplumsal Katkı ve Eşitlik Politikaları Koordinatörlüğü tarafından 13-15 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen III. Sosyal Sorumluluk Okulu, sosyal sorumluluk, gönüllülük ve proje geliştirme alanlarında gerçekleştirilen eğitim programının ardından tamamlandı.

Sosyal sorumluluk projeleri geliştirme becerilerinin artırılması, proje yazım süreçlerine hakimiyet kazandırılması ve farklı destek mekanizmaları hakkında katılımcıların bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen programa, ETÜ ve Atatürk Üniversitesi'nden çok sayıda öğrenci katılırken; programda ETÜ akademisyenlerinden Doç. Dr. Esra Sena Türko, Doç. Dr. Burak Başkan, Dr. Öğr. Üyesi Adem Kantar, Öğr. Gör. Eren Özbek ve Arş. Gör. Dr. Serap Gün'ün yanı sıra Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Ofisi Gençlik Lideri Dr. Mehmet Emin Daş eğitmen olarak görev aldı.

Üç gün süren programda katılımcılar sosyal sorumluluk bilinci, gönüllülük faaliyetleri, ÜNİDES projeleri, Avrupa Birliği projeleri, TÜBİTAK projeleri, girişimcilik ve KOSGEB desteklerine yönelik proje hazırlama süreçleri ile ETÜ'de yürütülen öğrenci sosyal sorumluluk projeleri hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı buldu. - ERZURUM

