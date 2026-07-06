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Üniversitede üretilen kişiye özel implantlar hastalara konfor sağlıyor

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Erzurum Teknik Üniversitesi, eklemeli imalat teknolojisiyle hastaya özel implantlar üreterek cerrahi müdahaleleri kolaylaştırıyor ve hasta konforunu artırıyor.

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ), eklemeli imalat teknolojisi ve seçici lazer ergitme yöntemiyle üretilen implantlar, hekimlerin tedavi süreçlerini kolaylaştırırken hastalara da konfor sağlıyor.

Üniversite yerleşkesinde bulunan Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) laboratuvarında, 2015 yılından bu yana seçici lazer ergitme yöntemiyle hastaya özel implant üretimi yapılıyor.

Kafatası, çene, diş, diz ve kalça gibi farklı anatomik bölgeler için üretilen implantlar, hastaların tomografi görüntülerinden elde edilen ölçüler doğrultusunda kişiye özel tasarlanıyor.

Hekimlerin talebi doğrultusunda hazırlanan implantlar, hastanın anatomik yapısına tam uyum sağlayacak şekilde üretilerek Türkiye'nin farklı illerindeki sağlık kuruluşlarına gönderiliyor.

Bu sayede cerrahi müdahalelerin daha planlı yürütülmesi, hastaların da implantlara daha kolay uyum sağlaması amaçlanıyor.

"Eklemeli imalat alanında ilk ve tek uzmanlaşan üniversiteyiz"

ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, AA muhabirine, üniversite olarak vizyoner bakış açısıyla öncelikli alanlara katkıda bulunmak için yola çıktıklarını söyledi.

Makine mühendisliğinde imalat yöntemleri üzerine çalışan akademisyenlerle bir araya gelerek eklemeli imalat alanında çalışma yapmaya karar verdiklerini ifade eden Yetim, şöyle konuştu:

"10'un üzerinde doktora mezunumuz, çok sayıda tescillenmiş patentimiz ve değerlendirme aşamasında olan patentlerimiz var. Yetiştirdiğimiz yüksek lisans öğrencilerimizle çok sayıda projede görev alıyoruz. Görev aldığımız projelerle üniversitemiz önemli bir konuma ulaştı. Bunlardan en önemlisi TÜBİTAK'ın en üst projelerinden 1004 projesi. Gazi Üniversitesi yürütücülüğünde Sabancı Üniversitesi ile bu projede görev aldık. Ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarından ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ gibi kuruluşlarla proje yürüttük ve tamamladık. Bu çalışmaların sonucunda da YÖK bize 2025 yılında uzmanlaşan üniversite payesi verdi. Biz eklemeli imalat alanında ilk ve tek uzmanlaşan üniversiteyiz."

Yetim, her insanın fizyolojik yapısının farklı olduğuna işaret ederek, bu anlamda eklemeli imalatın avantajlı olduğunu anlattı.

"Hastanın geometrisine uygun olarak üretilebiliyor"

İmplant çalışmalarından bahseden Yetim, şunları kaydetti:

"İmplant ihtiyacı olunca standart, yani önceden üretilmiş implantlar içinde en uygun olan, hekim tarafından bulunup vücuda uyduğu kadar yerleştiriliyordu. Ama bu yöntemle (kendi üretimleri), parçalardan biri kullanılacaksa tomografi görüntüsünden alınan ölçülerle doğrudan cihazın tanıyabileceği şekilde dönüştürülüp o hastanın kişisel olarak geometrisine uygun olarak üretilebiliyor. Bu imkan sayesinde hastaya implant takıldığında vücut onu geometrik açıdan dışlamıyor. İmplant, çene yapısına tam uyduğu için hasta çenesini kapattığında rahatsızlık hissetmiyor. Diş implantı da hastanın diş yapısına uygun olarak üretildiğinden daha rahat ve uzun ömürlü kullanılabiliyor. Yani hastanın geometrisine uygun olarak hastaya özel implant tasarlayabiliyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Her insanın fizyolojik yapısına uygun olan bir implantı kullanıp hem konforunu devam ettirmesi açısından hem de implantın uzun ömürlü olması açısından çok önemli."

Yetim, çalışmanın hekimlerin işini de kolaylaştırdığını belirterek, "İlk başlarda biyomedikal ürünlerle yani diş, çene kemiği ve diz implantı veya spinal cerrahide kullanılan implantlarla ilgili talepler aldık. Bunları hekimlerin istediği şekilde cihazımızda ürettik. 10 yıldır hastalara takılan ve rahat şekilde kullanılan implantlarımız var. Eklemeli imalatta ilk yatırımı yaptığımızda Türkiye'de 3-4 kuruluştan bir tanesiydik. Şu anda özellikle diş hekimliği alanında hekimler kendi eklemeli imalat laboratuvarlarını kurmaya başladı. Yani hastanın hekimden memnuniyeti hastaya özel implantla orantılı olarak arttı. Dolayısıyla bu teknolojinin sağlık sektörü başta olmak üzere kullanılması hem o sektördeki hekimlerin işini kolaylaştırıyor hem de hastanın konforu açısından daha sağlıklı yaşam sürmesine olanak sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu
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