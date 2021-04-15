DİYET HABERLERİ
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Diyet Haberleri

Diyet haber, Diyet son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Diyet: Aralıklı oruç diyeti nedir? Aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır?Diyet - Dün

Aralıklı oruç diyeti nedir? Aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır?

Diyet: Ramazan'da tok kalmak için süt tüketinDiyet - Dün

Ramazan'da tok kalmak için süt tüketin

Diyet: Yağmur Sarıoğlu adeta eridi! Nasıl zayıfladığı ortaya çıktıDiyet - Dün

Yağmur Sarıoğlu adeta eridi! Nasıl zayıfladığı ortaya çıktı

Diyet - Dün
Pandemi döneminde kalp krizine bağlı ölüm ve kalp yetmezliği sıklığı arttı
Sigara içme oranı, sigara karşı kampanyalara rağmen ülkemizde yüzde 31'dir şeklinde ifade eden Prof. Dr. Enver Atalar sözlerine şöyle devam etti: "Kalp ve damar hastalığı riskini artıran diğer bir faktör de, sağlıksız beslenme ve fiziksel hereketsizliktir. Sağlıksız beslenme ve fiziksel hareketsizlik sonucunda diyabet ve hipertansiyon gelişme riski artmakta ve hastaların önemli bir kesiminde obesite gelişmektedir. Obezite erişkin nüfusta yaklaşık yüzde 32 sıklıktadır ve ne yazık ki giderek artmaktadır. Yaş, kalp damar hastalıkları için güçlü bir risk faktörüdür. Ülkemizde doğumda beklenen yaşam süresi uzamakta ve yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Nüfusun yaşlanması ile kalp damar hastalıkları da buna parallel olarak artmaktadır." Riski azaltan yaşam tarzını benimsemek önemli Kalp damar hastalıklarından korunmak veya kalp damar hastalığı olanlarda kardiyak olay ve ölüm riskini azaltmak için riski azaltan yaşam tarzını benimsemek, riski artıran hastalıkları önlemek ve onları uygun şekilde tedavi etmek gerekmektedir vurgusu yapan Prof. Dr. Enver Atalar: "Öncelikle sigara ve diğer tütün ürünlerinin içilmemesi, içiliyorsa bırakılması gerekir. Kan basıncı yüksekliği varsa, en uygun ilaçlarla tedavi edilmeli ve kan basıncı önerilen hedef değerlerde tutulmalıdır. Kolesterol yüksekliği saptanmış ise kılavuzlarda önerildiği şekilde eşlik eden hastalıklara göre önerilen kolestrol düzeyi uygun ilaçlarla sağlanmalıdır. Diyabet varsa, kan şekeri düzeni uygun ilaçlarla ve egzersiz ve diyetle sağlanmalı, sıkı kan basıncı ve dislipidemi tedavisi mutlaka verilmelidir.
Diyet - Dün
Yaşlandıkça neden küçülüyoruz
Diyet ve takviye açısından uzun süreli glukozamin ve kondroitin sülfat alınımının, özellikle takviyenin yaşamda erken bir aşamada alınması durumunda, disk dejenerasyonunu engellediği bulunmuştur.
Diyet: Uzmanlar uyardı: 'Oruç kalp için detoks sayılabilir ama açlığın acısını çıkarmak tersine dönüştürebilir'Diyet - Dün

Uzmanlar uyardı: "Oruç kalp için detoks sayılabilir ama açlığın acısını çıkarmak tersine dönüştürebilir"

Diyet: Şehir insanının en büyük sorunu biyolojik işsizlikDiyet - Dün

Şehir insanının en büyük sorunu biyolojik işsizlik

Diyet - 14.04.2021
Türkiye'de son 20 yılda meme kanseri sıklığı 2 kat arttı
40 yaşından sonra meme kanseri görülme sıklığının arttığını belirten Ara, şunları kaydetti: "Her 8 - 9 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski vardır. Kadınlarda ölüme neden olan kanserler arasında Akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkta gelir. 40 yaşından sonra sıklığı giderek artar. Risk faktörlerine bakılacak olursa, aile öyküsü yani, BRCA-1 ve BRCA-2 ve P53 geninde mutasyon riski artırır. Anne ve kardeşte meme kanseri varsa yüzde 2-5, ikisinde de varsa yüzde 8 risk artar. Beyaz ırkta risk yüksektir. Erken adet görmek ve geç menapoza girmek, doğum yapmamak veya geç doğum yapmak riski artırır. Alkol ve sigara alanlarda risk yüzde 41 artar. Yağlı diyet ve obezite de, çocukluk döneminde ve 30 yaş altında radyasyona maruz kalanlarda riskler mevcuttur.
Diyet: Uzman diyetisyen Aslan'dan korona geçirenlere 'oruç' önerisiDiyet - 14.04.2021

Uzman diyetisyen Aslan'dan korona geçirenlere 'oruç' önerisi

Diyet: Pizza nasıl yapılır? Evde pizza nasıl yapılır? Diyet pizza tarifi nasıl yapılır?Diyet - 14.04.2021

Pizza nasıl yapılır? Evde pizza nasıl yapılır? Diyet pizza tarifi nasıl yapılır?

Uzmanlar uyardı: "Oruç kalp için detoks sayılabilir ama açlığın acısını çıkarmak tersine dönüştürebilir"
Diyet - 14.04.2021
Süper Lig ekibi Gaziantep'in asbaşkanı Özmen'den hakemlere eleştiri Açıklaması
Futbolun bir eğlence sektörü olması gerekirken kendi mecrasından çıktığını, toplumsal bir sorun haline geldiğini savunan Özmen, şöyle konuştu: "Bunun böyle olmasında maalesef hakemlerimizin de etkisinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Sadece bizler için değil BAL'dan Süper Lig'e kadar hakemlerimizde ne yazık ki bir istikrar yok. Fenerbahçe karşısında iptal edilen net golümüzde, normal zeka seviyesine ait bir insan itilen bir oyuncunun arkaya doğru değil öne doğru düşeceğini bilir. Mete hocamız da oldukça zeki ve önemli bir hakemimiz olarak skora etki yapıyor. Ne bizim ne Fenerbahçe'nin hakemlere ihtiyacı var. Adil olsunlar yeterli ancak bunu da yapmıyorlar. Artık gerçekten sabrımız taşmış durumda." Özmen, ligde Anadolu takımı olarak mücadele etmenin zor olduğunu anlatarak, şu değerlendirmede bulundu: "Bir de böyle diyet ödetirseniz bu lig devam etmez.
Diyet: Hurma bu sene daha kaliteli ve ucuzDiyet - 14.04.2021

Hurma bu sene daha kaliteli ve ucuz

Diyet - 14.04.2021
Son Dakika | Oruç tutan yaşlılara hafif besinleri tüketmeleri önerisi
Son dakika gündem haberine göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı ramazan ayında oruç tutacak yaşlılara beslenme ile ilgili önerilerde bulundu.
Diyet: TOHM sporcularına eğitimDiyet - 14.04.2021

TOHM sporcularına eğitim

Diyet: Fotoğrafına baktı, spor ve diyetle 55 kilo verdiDiyet - 14.04.2021

Fotoğrafına baktı, spor ve diyetle 55 kilo verdi

Diyet: Bir fotoğraf hayatını değiştirdi, 7 ayda 55 kilo verdiDiyet - 14.04.2021

Bir fotoğraf hayatını değiştirdi, 7 ayda 55 kilo verdi

Diyet - 14.04.2021
COVID-19 çocuklarda obezite sıklığını arttırdı
Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, hızlı tüketilen paketli gıda ve kaloriden zengin besin öğelerinin diyette daha sık yer alması, doktor kontrollerinin aksaması ile obezitenin görülme sıklığı ciddi olarak arttı açıklamasında bulundu.
Diyet: DİYABET HASTALARINA RAMAZAN UYARISI; KAN ŞEKERİNDE BU DEĞERLERE DİKKATDiyet - 14.04.2021

DİYABET HASTALARINA RAMAZAN UYARISI; KAN ŞEKERİNDE BU DEĞERLERE DİKKAT

Diyet: İlaçla ev sakinlerini uyuttu, bir kilo altınla kaçtı...Bu bakıcıyı bulana 20 bin lira ödül varDiyet - 13.04.2021

İlaçla ev sakinlerini uyuttu, bir kilo altınla kaçtı...Bu bakıcıyı bulana 20 bin lira ödül var

Diyet: İlaçla ev sakinlerini uyutan ve bir kilo altınla kaçan bakıcı aranıyor! Bulana büyük ödül varDiyet - 13.04.2021

İlaçla ev sakinlerini uyutan ve bir kilo altınla kaçan bakıcı aranıyor! Bulana büyük ödül var

Diyet: Hindistancevizi yağı, türk kahvesi karışımı marifetleri sonsuz!Diyet - 13.04.2021

Hindistancevizi yağı, türk kahvesi karışımı marifetleri sonsuz!

Diyet: 'Oruç tutarken yapılan en önemli hata, sahura kalkmamak'Diyet - 13.04.2021

'Oruç tutarken yapılan en önemli hata, sahura kalkmamak'

Diyet: Pandemi günlerinde ramazanı kolay geçirmenin yolları!Diyet - 13.04.2021

Pandemi günlerinde ramazanı kolay geçirmenin yolları!

Diyet: BURSA ÖZBEK KADIN, ANNE- KIZI UYKU İLACI KATTIĞI MENEMENLE UYUTUP, 1 KİLO ALTINI ÇALDIDiyet - 13.04.2021

BURSA ÖZBEK KADIN, ANNE- KIZI UYKU İLACI KATTIĞI MENEMENLE UYUTUP, 1 KİLO ALTINI ÇALDI

Diyet - 13.04.2021
Yüksek risk grubundaki diyabet hastalarına oruç uyarısı
Altay, "Biz hekim olarak tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi şeker hastalığında da oruç açısından her bireyi ayrı değerlendiririz. 'Şekeri olanlar oruç tutar' veya 'Şeker hastası oruç tutamaz' diye bir genelleme doğru değildir." diyerek, şunları kaydetti: "Ramazan orucunu tutup tutmama kararı elbette ki hastaya aittir. Ancak hasta orucun, sağlığını nasıl etkileyebileceğini bilip ona göre karar vermelidir. Bunu belirleyen üç ana etken vardır. Bunlar, ramazanla ilişkili faktörler, şeker hastalığı ile ilişkili olanlar ve son olarak da kişiye ait belirleyici durumlardır. Oruç tutulan süre, oruç tutulan mevsim, iklim şartları, daha önceki oruç tecrübeleri ramazanla ilgili faktörlerdir. Şeker hastalığının tipi, süresi, şekere bağlı gelişen organ bozuklukları, kullanılan ilaçlar, şeker düzeyi, şeker düşüklüğü veya yüksekliği koması yaşamak, şeker düşüklüğünü fark edememek gibi faktörler de hastalıkla ilişkili belirleyicilerdir. Kişinin yaşı, cinsiyeti, yaptığı iş, hamilelik ve emzirme durumu, yeme davranışı, egzersiz düzeni, motivasyon ve bireysel tercihler gibi faktörler de oruç kararını etkileyen bireysel belirleyicilerdir. Biz hekim olarak tüm bu faktörleri değerlendirip hastamıza tavsiyede bulunuruz." Risk grupları Prof. Dr. Mustafa Altay, "Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, aşağıdaki durumlardan en az birine sahip olan şeker hastasının sağlığı oruçtan olumsuz etkilenmektedir." diyerek, şu bilgileri verdi: "Yani, bu hastalarda şeker düşüklüğü koması, yüksek şeker koması, aşırı susuz kalma, akciğer, beyin gibi hayati organlara pıhtı atması ve diğer organ hastalıklarının ilerlemesi gibi durumlar daha sık görülmektedir. Bu nedenle hekim olarak yüksek risk grubundaki şeker hastalarına oruç tutmalarını önermeyiz. Oruç açısından yüksek riskli şeker hastalığı olanları sayacak olursak; kan şekeri kontrolü kötü olanlar, son 3 ay içerisinde kan şekerinin düşmesi-yükselmesi nedeniyle hastanede tedavi edilenler, haftada birden fazla kan şekeri düşüklüğü yaşayanlar, kan şekerinin düştüğünü anlayamayanlar, ileri derecede ve kontrolsüz organ hastalıkları olanlar, tedavi-takip açısından uyumsuz olanlar, zihinsel fonksiyonlarında bozukluk olanlar, tek başına yaşayan 70 yaş üstü hastalar, çoklu insülin tedavisi ile şekeri kontrol altında olmayan hastalar, gebeler." Düşük risk grubundaki hastaların ise oruç tuttuklarında, tıbbi açıdan sakınca olmadığının yapılan araştırmalarda görüldüğünü dile getiren Altay, sözlerini şöyle tamamladı: "Ancak düşük riskli hastaların güvenli bir şekilde oruç tutabilmesi için gerekli şartlar da bu çalışmalarda belirtilmiştir. Bunlar; hasta ramazandan önce hekimine oruç tutmak istediğini haber vermelidir ve gerekli eğitimi almalıdır. Kullanmakta olduğu tüm ilaçlar oruca göre ayarlanmalıdır. Uygun diyet, egzersiz programına devam etmelidir.
Diyet: Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenlerDiyet - 13.04.2021

Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler

Diyet: Ev halkını uyku ilacı koyduğu menemenle uyutup, 1 kilo altın ile 15 bin lirayı çalarak kayıplara karıştıDiyet - 13.04.2021

Ev halkını uyku ilacı koyduğu menemenle uyutup, 1 kilo altın ile 15 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı

Diyet - 13.04.2021
Ramazan ayında sağlıklı kalmak elinizde
Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. M. Refik Sezgin, Ramazan ayında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
Diyet: 'Ramazan'da sahura kalkmamak kilo aldırabilir'Diyet - 13.04.2021

"Ramazan'da sahura kalkmamak kilo aldırabilir"

Diyet: Sinem Kobal doğum kilolarını verdiDiyet - 12.04.2021

Sinem Kobal doğum kilolarını verdi

Diyet: Esenyurt Belediyesi, 2 yılda yaptığı hizmetleri açıkladıDiyet - 12.04.2021

Esenyurt Belediyesi, 2 yılda yaptığı hizmetleri açıkladı

Diyet: Esenyurt'ta 2 yılda yapılan hizmetlerDiyet - 12.04.2021

Esenyurt'ta 2 yılda yapılan hizmetler

Diyet - 12.04.2021
Kilo vermeyi engelleyen 5 besin
Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, kilo vermeyi engelleyen 5 besin hakkında bilgiler verdi.
Diyet: Esenyurt, 2 yıllık sürede insanı merkeze aldıDiyet - 12.04.2021

Esenyurt, 2 yıllık sürede insanı merkeze aldı

Diyet: Ramazan Ayı'nda su tüketimini ihmal etmeyinDiyet - 12.04.2021

Ramazan Ayı'nda su tüketimini ihmal etmeyin

Diyet: Dijital nesnelerle temas zaman algısını etkiliyorDiyet - 12.04.2021

Dijital nesnelerle temas zaman algısını etkiliyor

Diyet: Sahurda kuru meyve bağışıklığı koruyorDiyet - 12.04.2021

Sahurda kuru meyve bağışıklığı koruyor

Diyet: Sağlıklı kilo kaybı için 10 altın besinDiyet - 12.04.2021

Sağlıklı kilo kaybı için 10 altın besin

Diyet: Ramazan ayında tam kapanma olsa da hareketsizlikten kaçının!Diyet - 12.04.2021

Ramazan ayında tam kapanma olsa da hareketsizlikten kaçının!

Diyet: Crohn hastalığı nedir? Crohn hastalığı belirtileri ve sebepleri nedir? Crohn hastalığı tedavisi nasıl yapılır?Diyet - 12.04.2021

Crohn hastalığı nedir? Crohn hastalığı belirtileri ve sebepleri nedir? Crohn hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Diyet: Uzmanı uyardı; sahuru atlamayınDiyet - 11.04.2021

Uzmanı uyardı; sahuru atlamayın

Diyet: Koronavirüsü atlattık diyelim, peki sonra?Diyet - 11.04.2021

Koronavirüsü atlattık diyelim, peki sonra?

Diyet: Aylin Mirva Sağlam'ın şaşırtan değişimDiyet - 10.04.2021

Aylin Mirva Sağlam'ın şaşırtan değişim

Diyet: Güney Kore'den dünyaya yayılan eğlence...Diyet - 10.04.2021

Güney Kore'den dünyaya yayılan eğlence...

Diyet: Lezzetli ve sağlıklı sahur için...Diyet - 10.04.2021

Lezzetli ve sağlıklı sahur için...

Diyet: 'Ramazan ayını sağlıklı ve zinde geçirmek için beslenme kalkanı oluşturun'Diyet - 09.04.2021

"Ramazan ayını sağlıklı ve zinde geçirmek için beslenme kalkanı oluşturun"

Diyet - 09.04.2021
Bakanlık Covid-19 aşısı sonrasında oluşabilecek yan etkileri paylaştı
Kusma, ishal: Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz.
Diyet: Probiyotik tüketerek kanseri önleyebilirsinizDiyet - 09.04.2021

Probiyotik tüketerek kanseri önleyebilirsiniz

Diyet: Oruç tutmanın faydaları nelerdir? Bilimsel sağlığa faydaları nelerdir?Diyet - 09.04.2021

Oruç tutmanın faydaları nelerdir? Bilimsel sağlığa faydaları nelerdir?

Diyet: Gazi Üniversitesi heyetinden Bayburt Üniversitesine ziyaretDiyet - 09.04.2021

Gazi Üniversitesi heyetinden Bayburt Üniversitesine ziyaret

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Şu an buradasınız: Diyet Haberleri | Diyet Haber - Haberler - Diyet haberleri, son dakika diyet haber ve gelişmeleri burada. Aralıklı oruç diyeti nedir? Aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır?.
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