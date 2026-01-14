Haberler

ABD Sağlık Bakanı Kennedy: "Trump, Kötü Beslenmesine Rağmen Bir İlah Bünyesine Sahip"

Güncelleme:
ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, Başkan Donald Trump'ın kötü beslenmesine rağmen sağlıklı olduğunu söyledi. Kennedy, Trump'ın fast food tüketimini ve diyet kola tercihlerini eleştirdi ama onun enerjisine hayran kaldığını ifade etti.

(ANKARA) - ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, Başkan Donald Trump'ın "sürekli fast food tüketerek dengesiz ve kötü beslenmesine rağmen şaşırtıcı derecede sağlıklı ve adeta bir ilah bünyesine sahip olduğunu" söyledi.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, The Katie Miller Podcast adlı yayına konuk oldu. Trump'ın seyahatleri sırasında "gerçekten kötü yiyecekler tükettiğini" belirten Kennedy, "Başkan'ın ilginç yanı, hamburger, şekerleme ve diyet koladan oluşan çok kötü bir beslenme düzeni olması. Sürekli diyet kola içiyor" dedi.

Kennedy, Başkan Trump ile seyahat etme deneyimini "Onunla yolculuk ettiğinizde, tüm gün boyunca vücuduna zehir pompaladığı hissine kapılıyorsunuz" diye konuştu. Buna rağmen "Trump'ın enerjisine hayran kaldığını" ifade eden Sağlık Bakanı, "Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum ama kalıyor. Bir ilah bünyesine sahip" değerlendirmesinde bulundu.

Kennedy, ABD Başkanı Donald Trump'ın "zehirlenmekten veya hastalanmaktan çekindiği için gıda güvenliği konusunda standartlarına güvendiği büyük zincir restoranları tercih etiğini" belirtti.

Kaynak: ANKA / Dünya
500

