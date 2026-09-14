Yeterli ve dengeli beslenmenin önemi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Serenay Sağıroğlu Kaya, kahvaltının sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olduğunu ancak herkes için zorunlu olmadığını belirterek, asıl önemli olanın gün boyunca yeterli ve dengeli beslenmek olduğunu söyledi.

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Serenay Sağıroğlu Kaya, sağlıklı beslenme diyet konularında açıklamalarda bulundu. Kahvaltının öneminden bahseden Dyt. Elif Serenay Sağıroğlu Kaya, " 'Kahvaltı günün en önemli öğünüdür' sözü, yıllardır sağlıklı beslenme anlayışının temel kurallarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak her bireyin aynı beslenme düzenine ihtiyaç duymadığı biliniyor. Kahvaltının gerekliliği; kişinin yaşına, sağlık durumuna, günlük hareketliliğine ve açlık hissine göre değişebiliyor. Gece boyunca süren açlığın ardından yapılan kahvaltı, vücudun enerji ve besin ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle sabah saatlerinde yoğun çalışan, fiziksel aktivitesi yüksek olan veya güne aç başlayan kişiler için dengeli bir kahvaltı, günün daha verimli geçmesine katkı sağlayabiliyor" dedi.

"Kahvaltının içeriği önemli"

Kahvaltının içeriğinden bahseden Diyetisyen Kaya, "Sağlıklı yetişkinlerin uyanır uyanmaz kahvaltı yapmasını zorunlu kılan kesin bir kural bulunmuyor. Sabahları açlık hissetmeyen kişilerin kendilerini zorlamadan, günün ilerleyen saatlerinde dengeli öğünlerle beslenmeleri de mümkün. Burada önemli olan, günlük besin ihtiyaçlarının karşılanması ve sürdürülebilir bir beslenme düzeninin oluşturulması. Kahvaltı yapmak tek başına sağlıklı beslenildiği anlamına gelmiyor. Şekerli içecekler, aşırı işlenmiş ürünler ve yoğun hamur işleriyle hazırlanan bir kahvaltı, ihtiyaç duyulan besin öğelerini yeterince karşılamayabilir. Dengeli bir kahvaltıda protein, lif, vitamin ve mineral bakımından zengin besinlere yer verilmesi öneriliyor. Yumurta, peynir, yoğurt, tam tahıllı ekmek, domates, salatalık, mevsim meyveleri ve ceviz gibi seçenekler öğünün besin değerini artırabilir. Protein ve lif içeren besinler tokluk hissini desteklerken, sebze ve meyveler de günlük lif, vitamin ve mineral alımına katkıda bulunur. Kahvaltının içeriği kadar kişinin genel beslenme düzeni de önem taşır" diye konuştu.

"Çocuklar ve ergenler için kahvaltı önemli"

Büyüme çağındakiler için kahvaltının önemli bir öğün olduğuna dikkat çeken Kaya, "Kahvaltının doğrudan kilo verdiren bir öğün olduğu düşüncesi bilimsel açıdan kesinleşmiş değildir. Kilo kontrolünde günlük enerji alımı, besinlerin kalitesi, fiziksel aktivite ve yaşam alışkanlıkları birlikte değerlendirilmelidir. Bazı kişiler kahvaltı yaptıklarında gün boyunca daha düzenli beslenebilirken bazıları kahvaltı yapmadan da öğünlerini dengeli biçimde yönetebiliyor. Bu nedenle yalnızca kilo vermek amacıyla kahvaltıyı atlamak veya mutlaka kahvaltı yapmak doğru bir yaklaşım olmayabilir. Çocuklar ve ergenler, büyüme ve gelişme döneminde oldukları için yeterli ve dengeli beslenmeye özellikle ihtiyaç duyar. Kahvaltı, bu yaş grubunun günlük besin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olabilir. Diyabet gibi kronik hastalığı bulunan, kan şekeri düşüklüğü yaşayan veya düzenli ilaç kullanan kişilerin ise öğün düzenlerini sağlık durumlarına göre planlamaları önemlidir. Bu kişilerin kahvaltıyı atlamadan veya öğün saatlerini değiştirmeden önce doktorlarına ya da diyetisyenlerine danışmaları gerekir" şeklinde konuştu.

"Önemli olan kahvaltı değil, dengeli beslenme"

Dengeli beslenmenin en önemli unsur olduğuna da değinen Kaya, ayrıca şunları söyledi:

"Kahvaltı, sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olabilir ancak herkes için değişmez bir zorunluluk değildir. Sabah aç uyananların besleyici bir kahvaltı yapması, açlık hissetmeyenlerin ise günün ilerleyen saatlerinde dengeli öğünlerle ihtiyaçlarını karşılaması mümkündür. Unutulmaması gereken temel nokta, sağlıklı beslenmenin yalnızca kahvaltı yapıp yapmamaya bağlı olmadığıdır. Gün boyunca tercih edilen besinlerin kalitesi, yeterli beslenme ve kişiye uygun bir düzen oluşturulması, sağlıklı yaşamın temelini oluşturur. Kişiye özel beslenme ve diyet önerisi için mutlaka bir uzman doktordan destek alınması gerekir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı