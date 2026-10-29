Dua Lipa'nın ilginç yemek alışkanlıkları ortaya çıktı

Dua Lipa'nın ilginç yemek alışkanlıkları ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, alışılmışın dışındaki yiyecek ve içecek tercihleriyle dikkat çekti. Diyet kolanın içine turşu suyu ve jalapeno biberi ekleyerek içen ünlü yıldız, vanilyalı dondurmasını da zeytinyağıyla tüketiyor. Tatlı, tuzlu, ekşi ve acı tatları bir araya getirmeyi seven Lipa'nın sıra dışı lezzet kombinasyonları, yemek konusundaki farklı tercihlerini ortaya koydu.
- Dua Lipa, diyet kolanın içine turşu suyu ve jalapeno biberi ekleyerek tüketiyor.
- Şarkıcı, vanilyalı dondurmanın üzerine zeytinyağı dökerek yiyor.
- Lipa'nın yemek tercihleri tatlı, tuzlu, ekşi ve acı tatları bir araya getirmesine dayanıyor.
Dua Lipa'nın yemek ve içecek tercihleri şaşırttı. Dünyaca ünlü şarkıcının diyet kolaya turşu suyu ve acı biber eklemesi, vanilyalı dondurmayı ise zeytinyağıyla yemesi dikkat çekti.
DİYET KOLANIN İÇİNE TURŞU SUYU KOYUYOR
Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa, yalnızca müzik kariyeriyle değil, mutfaktaki farklı tercihleriyle de dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcının en ilginç alışkanlıklarından biri, diyet kolayı alışılmışın dışında malzemelerle tüketmesi. Dua Lipa, diyet kolanın içine turşu suyu ve jalapeno biberi ekleyerek hazırladığı karışımı içiyor. Normalde tek başına tüketilen gazlı içeceği ekşi ve acı tatlarla birleştiren şarkıcı, böylece oldukça farklı bir lezzet ortaya çıkarıyor. Turşu suyunun ekşiliği ve jalapeno biberinin acılığı, kolanın tatlı yapısıyla bir araya geliyor. Ortaya çıkan karışım, klasik bir gazlı içecekten çok farklı bir tat profili oluşturuyor.
DONDURMANIN ÜZERİNE ZEYTİNYAĞI DÖKÜYOR
Dua Lipa'nın dikkat çeken tercihleri yalnızca içeceklerle sınırlı değil. Ünlü yıldız, tatlı tüketirken de alışılmışın dışına çıkıyor. Vanilyalı dondurmanın üzerine zeytinyağı gezdirerek yiyen Lipa, tatlı ve yağlı lezzetleri aynı tabakta buluşturuyor. Vanilyalı dondurmanın tatlı ve kremamsı yapısı, zeytinyağının kendine özgü aromasıyla birleşiyor. İlk bakışta birbirinden uzak görünen bu iki malzeme, şarkıcının sevdiği farklı lezzet eşleşmelerinden birini oluşturuyor. Dondurmanın genellikle çikolata, karamel veya meyve soslarıyla tüketilmesine alışkın olanlar için zeytinyağı tercihi oldukça sıra dışı görünebilir.
TATLI, TUZLU, EKŞİ VE ACIYI BİR ARAYA GETİRİYOR
Dua Lipa'nın yemek zevkinde en belirgin özellik, birbirine zıt tatları aynı anda tüketmekten hoşlanması. Ünlü şarkıcı, tatlıyla tuzluyu, ekşiyle acıyı bir araya getiren kombinasyonları tercih ediyor.