Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dua Lipa'nın ilginç yemek alışkanlıkları ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dua Lipa'nın ilginç yemek alışkanlıkları ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, alışılmışın dışındaki yiyecek ve içecek tercihleriyle dikkat çekti. Diyet kolanın içine turşu suyu ve jalapeno biberi ekleyerek içen ünlü yıldız, vanilyalı dondurmasını da zeytinyağıyla tüketiyor. Tatlı, tuzlu, ekşi ve acı tatları bir araya getirmeyi seven Lipa'nın sıra dışı lezzet kombinasyonları, yemek konusundaki farklı tercihlerini ortaya koydu.

  • Dua Lipa, diyet kolanın içine turşu suyu ve jalapeno biberi ekleyerek tüketiyor.
  • Şarkıcı, vanilyalı dondurmanın üzerine zeytinyağı dökerek yiyor.
  • Lipa'nın yemek tercihleri tatlı, tuzlu, ekşi ve acı tatları bir araya getirmesine dayanıyor.

Dua Lipa'nın yemek ve içecek tercihleri şaşırttı. Dünyaca ünlü şarkıcının diyet kolaya turşu suyu ve acı biber eklemesi, vanilyalı dondurmayı ise zeytinyağıyla yemesi dikkat çekti.

DİYET KOLANIN İÇİNE TURŞU SUYU KOYUYOR

Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa, yalnızca müzik kariyeriyle değil, mutfaktaki farklı tercihleriyle de dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcının en ilginç alışkanlıklarından biri, diyet kolayı alışılmışın dışında malzemelerle tüketmesi. Dua Lipa, diyet kolanın içine turşu suyu ve jalapeno biberi ekleyerek hazırladığı karışımı içiyor. Normalde tek başına tüketilen gazlı içeceği ekşi ve acı tatlarla birleştiren şarkıcı, böylece oldukça farklı bir lezzet ortaya çıkarıyor. Turşu suyunun ekşiliği ve jalapeno biberinin acılığı, kolanın tatlı yapısıyla bir araya geliyor. Ortaya çıkan karışım, klasik bir gazlı içecekten çok farklı bir tat profili oluşturuyor.

DONDURMANIN ÜZERİNE ZEYTİNYAĞI DÖKÜYOR

Dua Lipa'nın dikkat çeken tercihleri yalnızca içeceklerle sınırlı değil. Ünlü yıldız, tatlı tüketirken de alışılmışın dışına çıkıyor. Vanilyalı dondurmanın üzerine zeytinyağı gezdirerek yiyen Lipa, tatlı ve yağlı lezzetleri aynı tabakta buluşturuyor. Vanilyalı dondurmanın tatlı ve kremamsı yapısı, zeytinyağının kendine özgü aromasıyla birleşiyor. İlk bakışta birbirinden uzak görünen bu iki malzeme, şarkıcının sevdiği farklı lezzet eşleşmelerinden birini oluşturuyor. Dondurmanın genellikle çikolata, karamel veya meyve soslarıyla tüketilmesine alışkın olanlar için zeytinyağı tercihi oldukça sıra dışı görünebilir.

TATLI, TUZLU, EKŞİ VE ACIYI BİR ARAYA GETİRİYOR

Dua Lipa'nın yemek zevkinde en belirgin özellik, birbirine zıt tatları aynı anda tüketmekten hoşlanması. Ünlü şarkıcı, tatlıyla tuzluyu, ekşiyle acıyı bir araya getiren kombinasyonları tercih ediyor.

Kaynak: Haberler.com
36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan'a son görev

36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan'a son görev
Yunanistan’a kaçacaktı! Cinayet şüphelisi otelde yakalandı

Son gecesini otelde geçirecekti, sonuç beklediği gibi olmadı
Kanser ilacı taşıdıklarını söylediler! Sultanbeyli'de minibüsten 1 milyon 642 bin sentetik hap çıktı

Kanser ilacı dediler, koliler açılınca gerçek ortaya çıktı
Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında

Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTazmania80 Tazmania80:

Gazzeyi inanilmaz destekliyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin'in Cumhuriyet Bayramı mesajında yüreklere dokunan ifadeler

Bakan Tekin'in "Cumhuriyet" mesajında yüreklere dokunan ifadeler
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye

Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
Bakanlık şikayeti sonrası Özlem Öz'ün 4,3 milyonluk hesabı erişime engellendi

Bu görüntüler sonrası Bakanlık harekete geçti! 4 milyonluk hesap gitti
Ezgi Mola'nın değişimi şaşırttı! Yeni görünümü merak uyandırdı

Ünlü ismin değişimi şaşırttı! Adeta eridi
İstanbul'da taksiciler eylemde! Martı TAG'ın ofisi önünde toplanıyorlar

Trafiği durdurdular, hepsi aynı yere gidiyor
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı

3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
Şırnak’ta yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Günün ilk ışıklarında facia! Yolcu otobüsü tırla çarpışıp eve daldı