Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 29-20 yendi

Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 29-20 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 29-20 mağlup etti. Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 17-11 önde bitiren konuk ekip, ikinci yarıda da iyi oyununu sürdürerek 29-20 kazandı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 29-20 mağlup etti.
Konuk ekip, Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-11 önde tamamladı.
İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Nilüfer Belediyespor, karşılaşmayı 29-20 kazandı.
Kaynak: AA