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Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 29-20 yendi

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 29-20 mağlup etti. Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 17-11 önde bitiren konuk ekip, ikinci yarıda da iyi oyununu sürdürerek 29-20 kazandı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 29-20 mağlup etti.

Konuk ekip, Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-11 önde tamamladı.

İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Nilüfer Belediyespor, karşılaşmayı 29-20 kazandı.

Kaynak: AA
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