Zayıflama iğnelerini bırakanlar diyet yapanlara göre dört kat hızlı kilo alıyor

Yeni bir araştırma, Mounjaro veya Wegovy gibi zayıflama iğnelerini bırakanların, geleneksel diyet ve egzersizi bırakanlara göre verdikleri kiloları dört kat daha hızlı geri aldıklarını gösteriyor.

British Medical Journal'da yayınlanan çalışma, aşırı kilolu kişilerin zayıflama iğneleriyle vücut ağırlıklarının yaklaşık beşte birini kaybettiğini, ancak iğneleri bıraktıktan sonra her ay ortalama 0,8 kg geri aldıklarını gösteriyor.

Yani bir buçuk yıl içinde tedavi öncesi kilolarına geri dönüyorlar.

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Susan Jebb, "Bu ürünleri satın alan kişilerin, tedavi sona erdiğinde hızlı kilo geri kazanımı riskinin farkında olmaları gerekiyor" diye uyarıyor.

Jebb çalışmanın bulgularının gerçek hayattan ziyade tıbbi denemelerden elde edildiğini vurguluyor.

Yeni zayıflama iğnelerinin uzun vadeli etkileri üzerine daha fazla araştırma yapılmasının faydalı olacağını belirtiyor.

Son çalışmada araştırmacılar, dokuz binden fazla hastanın katıldığı 37 çalışmayı inceleyerek satış rekorları kıran zayıflama iğnelerini geleneksel diyet ve haplarla karşılaştırdı.

Çalışmaların sadece sekizinde Wegovy ve Mounjaro gibi daha yeni GLP-1 ilaçlarıyla yapılan tedavi değerlendirildi.

Bu çalışmalardaki maksimum takip süresi ilaç kesildikten sonra bir yıldı bu nedenle tahmini değerler kullanıldı.

Araştırmacılara göre, diyet yapan kişiler iğneyle tedavi görenlere göre daha az kilo verebiliyor ancak sonrasında kilo alımını daha yavaş gerçekleşiyor.

Buna göre diyet yapanlar daha sonra ayda yaklaşık 0,1 kg kadar kilo alabiliyor ancak bu oran kişiden kişiye değişiyor.

Nüksetme riski

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), aşıları sadece biraz zayıflamak isteyenlere değil, obeziteyle ilişkili sağlık riskleri olan aşırı kilolu kişilere öneriyor.

Doktorların ayrıca, kişilerin verdikleri kiloları korumalarına yardımcı olmak için sağlıklı beslenme ve yeterli egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri de tavsiye etmesi bekleniyor.

Birçok kişi, nüksetme riskini göz önünde bulundurarak tedavinin ömür boyu sürdürülmesi gerektiğini söylüyor.

İğneleri bırakmayı deneyenler bunu "bir düğmeye basılmış gibi oluyor ve anında açlıktan ölüyorsunuz" diye tanımlıyorlar.

Bir kadın deneyimini, "Sanki zihnimde bir şey açıldı ve 'Her şeyi ye, hadi, bunu hak ediyorsun çünkü çok uzun zamandır hiçbir şey yemedin' dedi" diye anlatıyor.

Surrey Üniversitesi'nde beslenme uzmanı Dr. Adam Collins, iğnelerin beyin ve vücutta çalışma şeklinin, bırakıldıktan sonra kilo alımının neden daha hızlı gerçekleştiğini açıklayabileceğini söylüyor.

Bu tedaviler, açlığı düzenleyen GLP-1 adı verilen doğal bir hormonu taklit ediyor.

"Uzun bir süre boyunca normalden birkaç kat daha yüksek GLP-1 seviyelerini yapay olarak sağlamak, kendi doğal GLP-1 üretiminizin azalmasına ve etkilerine karşı duyarlılığınızın düşmesine neden olabilir."

"İlaç kullanırken bu sorun değil, ancak bu GLP-1 'tedavisini' bıraktığınız anda iştah artık kontrol altında tutulmuyor ve aşırı yeme olasılığı çok daha yüksek oluyor."

Collins'e göre, yemeyi birden bırakmak gerçekten zorlu bir iş.

"Bu durum, söz konusu kişinin iştahını yapay olarak bastırmak için yalnızca GLP-1'e bağlı olması ve uzun vadede kendisine yardımcı olacak herhangi bir diyet veya davranış değişikliği yapmaması durumunda daha da kötüleşiyor."

Obezitenin kronik doğası

Glasgow Üniversitesi'nden Profesör Naveed Sattar, iğnelerin hızlı kilo verme sağlayarak ek sağlık faydaları sunabileceğini söyledi.

"Kısa süreli iğne kullanımı nedeniyle iki ila üç yıl boyunca daha hafif olmak, eklemlere, kalbe ve böbreklere verilen hasarı yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Bu soruyu yanıtlamak için daha büyük ve daha uzun süreli sonuç araştırmalarına ihtiyaç var."

"Daha da önemlisi, bu ilaçların üç ila dört yıl boyunca sürekli kullanımı, insanların normalde elde edebileceklerinden önemli ölçüde daha düşük bir kiloyu korumalarını sağlıyor. Yaşam tarzı değişiklikleriyle kilo verme yönteminde genellikle görülmeyen bir fayda çünkü bu yöntemde birçok kişi zamanla kilo geri alıyor."

Mounjaro ilacını üreten ilaç şirketi Eli Lilly'nin sözcüsü, kilo verme ilaçlarının sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve tıbbi takiple birlikte kullanılması gerektiğini söyledi.

"Tedavi durdurulduğunda kilo alınabilir bu durum, çaba eksikliğinden ziyade rahatsızlığın biyolojik yapısını yansıtır."

Wegovy ilacını üreten ilaç şirketi Novo Nordisk ise, "Bu bulgular obezitenin kronik doğasını vurguluyor. Diyabet veya hipertansiyon gibi diğer kronik rahatsızlıkların yönetimine benzer şekilde, hastaların kilo ve genel sağlık durumlarındaki iyileşmeleri sürdürmek için sürekli tedavinin gerekli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.