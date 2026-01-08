Haberler

Araştırma: Zayıflama ilaçlarını bırakanlar, diyeti sonlandıranlara göre kilolarını 4 kat daha hızlı geri alıyor

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, zayıflama ilaçlarını bırakan kişilerin kilo alım hızının, diyet ve fiziksel aktiviteyi durduranlara kıyasla neredeyse dört kat daha hızlı olduğunu ortaya koydu. Araştırma, 9 bin 341 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi ve sonuçları The British Medical Journal'da yayımlandı.

Araştırmacılar, zayıflama ilaçlarını bırakan kişilerin, diyet ve fiziksel aktiviteyi sonlandıranlara kıyasla kilolarını yaklaşık dört kat daha hızlı şekilde geri aldığını değerlendiriyor.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere'deki Oxford Üniversitesinden araştırmacılar, zayıflama ilaçlarını bırakanlar ile diyet ve fiziksel aktiviteyi bırakanların kilo alımını karşılaştıran bir çalışma yaptı.

Sonuçları İngiliz tıp dergisi The British Medical Journal'da (BMJ) yayımlanan araştırmada, 9 bin 341 kişinin katıldığı 37 çalışma incelendi.

Kilo verme süresinin 39 hafta ve takip süresinin ise 32 hafta olarak incelendiği araştırmaya göre, zayıflama ilacını bırakan kişilerin ortalama ayda 0,4 kilogram geri aldığı, 1,7 yıl içinde tedavi öncesi kilolarına geri döndükleri tespit edildi.

İlaç kullanan kişilerin ise tedavi süresince ortalama 8,3 kilogram kaybettiği ancak ilk yıl içinde ortalama 4,8 kilogramı geri aldığı gözlemlendi.

Araştırmada, ilaçlar bırakıldıktan sonra kilo alma hızının, belirli bir diyet veya fiziksel aktivite planı uygulanan programlara kıyasla neredeyse dört kat daha hızlı olduğu vurgulandı.???????

