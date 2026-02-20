Böyle giderse bir sonraki seçimi göremeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, resmi programının ardından hamburger siparişi verdi ve siparişlerin başkanlık uçağı Air Force One'a götürülmesini istedi. Bu ayrıntı kısa sürede kamuoyuna yansıdı.

"TRUMP SÜREKLİ HAMBURGER YİYİP DİYET KOLA İÇİYOR"

Trump'ın fast-food tercihi, ABD Sağlık Bakanı'nın daha önce yaptığı açıklamaları da yeniden gündeme taşıdı. Bakan, bir değerlendirmesinde "Trump sürekli hamburger yiyip diyet kola içiyor" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu açıklama, o dönemde kamuoyunda geniş tartışma yaratmıştı.

Başkanın hamburger siparişi, siyasi gündemin yanı sıra beslenme alışkanlıklarına yönelik eleştirileri de yeniden alevlendirdi. Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan resmi bir değerlendirme yapılmadı.