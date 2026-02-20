Haberler

Böyle giderse bir sonraki seçimi göremeyecek

Böyle giderse bir sonraki seçimi göremeyecek
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde gittiği fast food dükkanında Air Force One uçağında yemek için hamburger sipariş etti. Trump'ın bu hareketi daha önce ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın "Trump sürekli hamburger yiyip diyet kola içiyor. Kötü beslenip sağlığını tehlikeye atıyor" sözlerini akıllara getirdi.

  • ABD Başkanı Donald Trump hamburger siparişi verdi ve siparişlerin Air Force One'a götürülmesini istedi.
  • ABD Sağlık Bakanı, Trump'ın sürekli hamburger yiyip diyet kola içtiğini ifade etmişti.
  • Trump'ın hamburger siparişi, beslenme alışkanlıklarına yönelik eleştirileri yeniden alevlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi programının ardından hamburger siparişi verdi ve siparişlerin başkanlık uçağı Air Force One'a götürülmesini istedi. Bu ayrıntı kısa sürede kamuoyuna yansıdı.

"TRUMP SÜREKLİ HAMBURGER YİYİP DİYET KOLA İÇİYOR"

Trump'ın fast-food tercihi, ABD Sağlık Bakanı'nın daha önce yaptığı açıklamaları da yeniden gündeme taşıdı. Bakan, bir değerlendirmesinde "Trump sürekli hamburger yiyip diyet kola içiyor" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu açıklama, o dönemde kamuoyunda geniş tartışma yaratmıştı.

Başkanın hamburger siparişi, siyasi gündemin yanı sıra beslenme alışkanlıklarına yönelik eleştirileri de yeniden alevlendirdi. Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan resmi bir değerlendirme yapılmadı.

Erdem Aksoy
