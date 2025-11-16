İşte Donald Trump'ın forma girmek için uyguladığı diyet
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz yıl forma girmek için uyguladığı diyetteki yiyecekler ortaya çıktı. Hep aynı yiyecekleri yediği görülen Trump'ın özellikle akşam menüsü dikkat çekti.
- Donald Trump'ın diyet programında kahvaltı yapmadığı, zorunlu durumlarda pastırma ve yumurta tükettiği belirtildi.
- Trump'ın öğle yemeğini arada yaptığı ve çoğunlukla köfteli sandviç yediği ifade edildi.
- Trump'ın akşam yemeğinde 2 adet hamburger, 2 adet balıklı sandviç ve çikolatalı milkshake tükettiği öğrenildi.
TRUMP'IN DİYET PROGRAMI DİKKAT ÇEKTİ
Başkanlık görevinin yoğun temposuna rağmen uygulanan bu beslenme düzeninde, Trump'ın hemen hemen her gün aynı yiyecekleri tükettiği görüldü. Özellikle menüdeki tekdüzelik, Trump'ın kişisel alışkanlıklarını diyet programına da yansıttığı şeklinde yorumlandı.
Dikkatleri çeken kısım ise Başkan Trump'ın akşam menüsü oldu. Trump'ın akşam yemeğinde hamburger, balıklı sandviç ve çikolatalı milkshake tükettiği öğrenildi.
İşte Trump'ın diyet programı:
- Kahvaltı: Yapmıyor, zorundaysa pastırma ve yumurta.
- Öğle: Arada yapıyor, çoğunlukla köfteli sandviç.
- Akşam: 2 adet hamburger, 2 adet balıklı sandviç ve çikolatalı milkshake.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam