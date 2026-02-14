Haberler

Son hali hayranlarını korkuttu! İşte Sinem Ünsal'ın uyguladığı diyet

Son hali hayranlarını korkuttu! İşte Sinem Ünsal'ın uyguladığı diyet
Güncelleme:
Ünlü oyuncu Sinem Ünsal, paylaştığı fotoğrafıyla hayranlarını korkuttu. Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle uyguladığı diyet, zayıf halini gözler önüne serdi.

  • Sinem Ünsal, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle süt ve süt ürünleri tüketemiyor.
  • Sinem Ünsal, 8-9 yaşından beri et yemiyor ve etin tadını bilmiyor.

Uzak Şehir dizisiyle yıldızı parlayan Sinem Ünsal, setten paylaştığı son fotoğrafıyla dikkat çekti. Oyuncunun oldukça zayıf görünmesi, hayranlarını telaşlandırdı ve daha önce açıkladığı diyet programını akıllara getirdi.

Ünsal, katıldığı bir programda bağırsak rahatsızlığı nedeniyle uyguladığı beslenme düzenini şöyle açıkladı:

"Bağırsak rahatsızlığım olduğu için mecburen bu şekilde besleniyorum. Yoksa tabii ki pizza ve makarna seviyorum. Ama süt ve süt ürünleri tüketemiyorum. Asıl ilginç olan, 8-9 yaşımdan beri et yemiyorum. Etin tadını bile bilmiyorum."

Yıllardır bu sisteme alıştığını belirten oyuncu, "Her türlü sebzeyi severek yiyorum ve bu düzen beni çok mutlu ediyor" sözleriyle sağlıklı beslenmeye bakışını paylaştı.

