Haberler

Trump'ın sağlık kontrolünde vücut ağırlığının geçen yıldan bu yana 6 kilogramdan fazla arttığı ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın rutin sağlık kontrolünde geçen yıla göre 6,35 kilo aldığı ve 108 kilograma ulaştığı açıklandı. Doktoru, diyet ve egzersiz önerilerinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu hafta yapılan rutin sağlık kontrolünde geçen seneden bu yana 6,35 kilo aldığı ortaya çıktı.

Beyaz Saray, Trump'ın sağlık kontrolü sonrası doktoru Sean Barbabella'nın hazırladığı raporu yayımladı.

Göreve geldikten sonra Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde üçüncü yıllık rutin kontrolü yapılan Trump'ın vücut ağırlığının geçen yıldan bu yana 6,35 kilogram arttığının tespit edildiği belirtildi.

Raporda, Trump'ın şu an yaklaşık 108 kilogram olduğu belirtilerek, kendisine doktoru Barbabella tarafından "diyet konusunda rehberlik, düşük doz aspirin alınması önerisi, artırılmış fiziksel aktivite ve sürekli kilo kaybı da dahil olmak üzere önleyici danışmanlık hizmeti verildiği" ifade edildi.

Trump'ın "bilişsel ve fiziksel performansının mükemmel" olduğu öne sürülen raporda, "Başkomutan ve Devlet Başkanı olarak tüm görevlerini yerine getirmek için tamamen uygun" olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Trump, 14 Haziran'da 80 yaşına girecek.

Trump, 26 Mayıs'ta yıllık rutin sağlık kontrolü için başkentteki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne gitmiş, aynı gün sosyal medya hesabından sağlığıyla ilgili "her şeyin mükemmel" olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Kılıçdaroğlu, 'Hain' sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi

"Hain" sloganlarına olay yanıt! Kendisini Atatürk'e benzetti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber

Mourinho'dan Arda'ya kötü haber
Ünlü oyuncudan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek mektup: Sizden arınmış bir ülke istiyorum

Ünlü oyuncudan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek mektup
Gider deliğine sıkıştırdığı yılana ateş açtı, evin dışındakileri vurdu: 5 yaralı

Gider deliğine sıkıştırıp ateş açtı, evin dışındakileri vurdu
AK Partili Ensarioğlu'ndan süreç açıklaması: Devlet Bahçeli benden helallik istedi

Bahçeli "hain" ilan ettiği AK Partili vekilden helallik istedi
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla şoke oldu

'Kocamla ilişkin var' dedi, genç kızı defalarca bıçakladı

"Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı