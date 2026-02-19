Haberler

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Güncelleme:
Çin'de gençler arasında başlayan "plastik poşet" akımı görenleri şoke ediyor. Gençler kilo almamak için yemek yerken ağızlarının içine plastik torba koyuyor ve çiğnedikten sonra poşetle birlikte geri çıkarıyor. Gençler bu yöntemle daha az yemek tüketip zayıfladıklarını iddia etse de uzmanlar bu akıl dışı yöntemin sağlık açısından çok riskli olduğunun altını çiziyor.

  • Çin'de gençler arasında yayılan 'plastik poşet' akımı, yemek yerken ağzın içini şeffaf bir poşetle kapatmayı içeriyor.
  • Akıma katılanlar, bu yöntemin daha az kalori alarak kilo vermeye yardımcı olduğunu düşünüyor.
  • Uzmanlar, bu uygulamanın sağlıksız olduğunu, hijyen riski taşıdığını ve yeme bozukluklarını tetikleyebileceğini belirtiyor.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan "plastik poşet" akımı, gençlerin yemek yerken ağzının içini şeffaf bir poşetle kapatmasına dayanıyor. Akıma katılan kişiler, lokmayı doğrudan yutmak yerine poşetin içine bırakıyor ve çiğnedikten sonra poşetle birlikte ağızlarından çıkarıyor. Bu yöntemi uygulayan gençler, böylece daha az kalori alıp kilo verdiklerini düşünüyor.

"TOKLUK HİSSİNİ TETİKLİYOR" İDDİASI

Akıma katılanlar, bu yöntemin beyinde tokluk hissini daha hızlı tetiklediğini savunuyor. Yemekle fiziksel teması azaltmanın ve yeme eylemini kesintiye uğratmanın iştahı kontrol etmeye yardımcı olduğunu öne sürüyorlar. Bazı kullanıcılar, yöntemin kısa sürede kilo kontrolü sağladığını iddia ederek videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

UZMANLARDAN TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Uzmanlar ise sağlıksız ve bilimsel temeli olmayan bu tür uygulamaların yeme bozukluklarını tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor. Öte yandan plastik kullanımının hijyen açısından risk taşıdığını vurgulayan uzmanlar, dengeli beslenme ve profesyonel destek olmadan yapılan müdahalelerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
