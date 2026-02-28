Lokman Hekim Hastanesinden çocuklarda alerjiye karşı gereksiz diyet uyarısı

Lokman Hekim Akay Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Dr. Anar Salimov, çocuklarda alerji tanısının yalnızca test sonuçlarına göre konulamayacağını, asıl belirleyici unsurun klinik öykü olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Anar Salimov, özellikle küçük yaş grubunda alerjiden kaçınmak için kontrolsüz ve uzun süreli diyetlerden kaçınılması tavsiyesinde bulunarak, tedavinin her çocuk için bireysel değerlendirmeyle planlanması gerektiğine dikkati çekti.

Salimov, ebeveynlerin en sık yönelttiği sorulardan birinin "Testte alerji çıktı ama belirti yok, ne yapmalıyız?" olduğunu belirterek, alerjinin bağışıklık sisteminin normalde zararsız olan maddelere karşı aşırı tepki vermesiyle ortaya çıktığını ifade etti.

Alerji tanısının yalnızca test sonuçlarına bakılarak konulamayacağını vurgulayan Salimov, "Testler yol göstericididir, ancak asıl belirleyici unsur çocuğun klinik öyküsü ve şikayetleridir. Kan testinin pozitif çıkması her zaman hastalık anlamına gelmez, güçlü klinik belirtiler varsa negatif test sonucu da alerjiyi tamamen dışlamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Salimov, besin alerjisi şüphesiyle uygulanan uzun süreli ve katı diyetlerin çocuklarda büyüme ve gelişme sorunlarına yol açabileceğine işaret ederek, ihtimale karşı yapılan kısıtlamalar yerine sürecin mutlaka uzman kontrolünde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Alerjinin dinamik bir süreç olduğuna dikkati çeken Salimov, "Erken yaşta görülen bazı besin alerjileri zamanla tolerans gelişmesiyle kaybolabiliyor, buna karşılık solunum yolu alerjilerinin ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilir." ifadesini kullandı.

Salimov, tedavinin hastanın klinik durumuna göre belirlendiğini aktaran Salimov, hafif vakalarda destek tedavilerinin yeterli olabildiğini, ancak çoğu hastada ilaç tedavisine ihtiyaç duyulduğunu aktararak, seçili hasta grubunda ise alerji aşıları veya biyolojik ajanların kullanılabildiğini belirtti.

Salimov, her çocuğun farklı olduğunu ve tedavi planının mutlaka bireysel uzman değerlendirmesi sonucunda oluşturulması gerektiğini aktardı.