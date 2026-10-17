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Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Göztepe'yi 37-32 yendi

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 37-32 mağlup etti. Mehmet Akif Ersoy Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ilk yarıyı 17-13 önde bitiren ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 37-32 mağlup etti.

Mehmet Akif Ersoy Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 17-13 önde bitirdi.

İkinci yarıda da üstünlüğü koruyan Trabzon Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 37-32 kazandı.

Kaynak: AA
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