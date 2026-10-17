Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Göztepe'yi 37-32 yendi

Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Göztepe'yi 37-32 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 37-32 mağlup etti. Mehmet Akif Ersoy Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ilk yarıyı 17-13 önde bitiren ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 37-32 mağlup etti.
Mehmet Akif Ersoy Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 17-13 önde bitirdi.
İkinci yarıda da üstünlüğü koruyan Trabzon Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 37-32 kazandı.
Kaynak: AA