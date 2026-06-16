Aç kalan tilkiye 'diyet bisküvi' ikramı
Çankırı'da şehir merkezine inen aç bir tilki, vatandaşlar tarafından bisküvi ikram edilerek beslendi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Çankırı'da vatandaşlar şehir merkezinde karşılaştıkları tilkiyi bisküvi ikram ederek besledi.
Çankırı'da gece saatlerinde aç kalan bir tilki şehir merkezine yakın bölgeye indi. Tilkiyi gören vatandaş o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bir vatandaş ise tilkiyi bisküviyle besledi. Vatandaşın tilkiye seslenmesi ise renkli görüntülere sahne oldu. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı