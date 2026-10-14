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Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem 26 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

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Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem 26 kilo verdi! Bambaşka biri oldu
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Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem Tuncer, 26 kilo verdiğini açıklayarak değişiminin ardındaki süreci anlattı. Diyet ve spor yaptığını söyleyen Tuncer, eski kıyafetlerini hâlâ sakladığını belirtti.

Şarkıcı Gizem Tuncer, verdiği 26 kilonun ardından kilo verme sürecinde yaşadıklarını anlattı. Mahmut Tuncer’in kızı, beslenme düzenini değiştirdiğini ve düzenli egzersiz yaptığını söyledi.

26 KİLO VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Anneannesinin ölümünün ardından zor bir dönem geçirdiğini ve yeme bozukluğu yaşadığını belirten Tuncer, daha sonra diyet ve sporla kilo verdiğini anlattı.

ESKİ KIYAFETLERİNİ SAKLIYOR

Tuncer, zayıflamasına rağmen eski kıyafetlerini elden çıkarmadığını da söyledi. Şarkıcı, gardırobunda hem 42 hem de 36 beden pantolonlar bulunduğunu belirtti.

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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbademmehmet58:

Ayıp be kızım ne biçim pozlar tamam güzel de sen Mahmut Tuncerin kızısın edepli ol ar damarını gösterme Müslüman bir kıza yakışmıyor tabi Müslümansan

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Haber YorumlarıKemal Demir:

badem her koyun kendi bacağından asılacak. para her insanı değiştirir. sana da bir çanta para versem sende açarsın

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