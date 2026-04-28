'Mevsim geçişlerinde beslenme düzeni bağışıklık sistemini etkileyebilir'

'Mevsim geçişlerinde beslenme düzeni bağışıklık sistemini etkileyebilir'
MEVSİM geçişlerinin vücudun bağışıklık sistemi üzerinde etkili olabileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Melike Gençay, bu süreçte dengeli ve düzenli beslenmenin önemine dikkat çekti.

MEVSİM geçişlerinin vücudun bağışıklık sistemi üzerinde etkili olabileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Melike Gençay, bu süreçte dengeli ve düzenli beslenmenin önemine dikkat çekti. Hava sıcaklıklarında yaşanan ani değişimlerin vücudun adaptasyon sürecini etkileyebileceğini ifade eden Gençay, bu durumun bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabileceğini dile getirdi.

Gençay, "Yetersiz ve düzensiz beslenme, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin karşılanmasını zorlaştırabilir. Bu nedenle özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini destekleyen besinlerin tüketilmesi önem taşır" dedi.

Günlük beslenme düzeninde taze sebze ve meyvelere yer verilmesinin önemine değinen Gençay, yeterli protein alımı ve sıvı tüketiminin de ihmal edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Gençay, "İşlenmiş gıdaların fazla tüketimi, düzensiz öğün alışkanlıkları ve yetersiz sıvı alımı bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir. Dengeli beslenme alışkanlığı, bu sürecin daha sağlıklı yönetilmesine katkı sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Uzm. Dyt. Gençay, bireylerin yaş, yaşam tarzı ve sağlık durumlarına uygun beslenme planlarının oluşturulmasının önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
