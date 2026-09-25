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Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun 52 yaşında sırrını verdi: İlk insan gibi besleniyorum

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Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun 52 yaşında sırrını verdi: İlk insan gibi besleniyorum
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Çılgın Bediş dizisindeki Oktay karakteriyle hafızalara kazınan Cenk Torun, 52 yaşındaki fit görüntüsünü nasıl koruduğunu anlattı. Düzenli sporun yanı sıra beslenmesine büyük özen gösterdiğini belirten Torun, hamburger ve pizza yerine tavuk-pilav yediğini, tatlıyı ise tamamen bıraktığını söyledi. Ünlü oyuncu uyguladığı sistemi "İlk insan gibi besleniyorum kardeşim." sözleriyle özetledi.

Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun, yıllardır koruduğu fit görüntüsünün arkasındaki beslenme düzenini açıkladı. 52 yaşındaki oyuncunun özellikle yemek konusunda uyguladığı disiplin dikkat çekti.

FİT GÖRÜNTÜSÜNÜN SIRRINI AÇIKLADI

Son olarak Esaret dizisinde Orhun Demirhanlı karakterini canlandıran Cenk Torun, katıldığı bir etkinlikte soruları yanıtladı. Muhabirin yakışıklılığının sırrını sorması üzerine önce esprili bir yanıt veren Torun, ardından formunu nasıl koruduğunu tek tek anlattı. Ünlü oyuncuya göre fit kalmanın arkasında tek bir mucize yöntem bulunmuyor. Torun, düzenli spor yaparken aynı zamanda beslenmesine de dikkat ettiğini söyledi.

HERKES HAMBURGER YERKEN O TAVUK-PİLAV YİYOR

Cenk Torun'un beslenme konusunda uyguladığı disiplin ise açıklamasının en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Çevresindeki insanlar farklı yiyecekleri tercih ederken kendisinin diyetinden vazgeçmediğini belirten oyuncu, menüsünü şu sözlerle anlattı: "Herkes ıslak hamburger, pizza yerken ben tavuk pilav yiyorum. Anlatabildim mi? 'İlk insan gibi besleniyorum kardeşim.'" Torun'un anlattığına göre beslenme düzeninde seçenekler de oldukça sınırlı. Karbonhidrat tercihini pilavdan yana kullanan oyuncu, şekerli yiyeceklerden ise uzak duruyor.

TATLIYI HAYATINDAN ÇIKARDI

52 yaşındaki oyuncu, formunu korumak için tatlı tüketmediğini de açıkladı. Beslenme düzenini anlatırken "Tatlı yok, bir şey yok" diyen Torun, diyetini uzun süredir disiplinli şekilde sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com
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