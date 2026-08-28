Diyette Yapılan Büyük Hatalar: Hızlı Kilo Verdiren Diyetler Kas Kaybına Yol Açıyor

Acıbadem Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Selin Ok, diyet sürecinde yapılan hataların kas doku kaybına ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti. Ok, bu süreçte yapılan en büyük yanlışın '2 günde 5 kilo verdiren' detoks veya metabolizma hızlandırıcı diyetler olduğunu söyledi.

Acıbadem Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Selin Ok, diyet sürecinde yapılan hataların kas dokusu kaybına ve çeşitli sağlık problemine yol açtığını söyledi. Diyette yapılan en büyük yanlışlardan birisinin, sadece salata gibi tek tip gıdalarla beslenmek olduğuna dikkat çeken Ok, "Vücuda kompleks karbonhidrat, protein ve yağ alınmadığında çeşitli vitamin ve mineral eksiklikleri ortaya çıkıyor ve hedeflenen kilo verimi gerçekleşmiyor. Aynı zamanda ürünlerin üzerindeki 'şekersiz' ve 'fit' etiketlerine de aldanmamak gerekiyor. Bu ürünlerin içerisinde şeker olmasa bile yüksek oranda nişasta veya fazla miktarda katkı maddesi bulunabiliyor" diye konuştu.

"Hızlı kilo verdiren diyetler ciddi sağlık sonuçlarına zemin hazırlıyor"

Süreçte sadece tartıdaki rakama odaklanmanın da motivasyonu yanlış etkileyen faktörlerden biri olduğuna işaret eden Ok, şunları kaydetti:

"Tek bir tartı sonucu başarınızı olumlu ya da olumsuz belirlemiyor, çünkü gün içerisinde tüketilen besinler, stres seviyesi ve su tüketimi tartıdaki sonucu doğrudan değiştirebiliyor. En büyük yanlış '2 günde 5 kilo verdiren' detoks veya metabolizma hızlandırıcı diyetlerdir. Bu diyetlere aldanmamak ve dengeli bir beslenme programı ile kişiye özel sürdürülebilir bir diyet programı oluşturmak çok önemli. Bu tarz diyetlerde görülen kilo kaybı sağlıklı olmamakla birlikte, giden genellikle yağ değil sıvı kaybı oluyor. Üstelik bu hızlı kilo verdiren diyetler, protein, vitamin ve mineral kayıplarına yol açarak ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor."

"Diyet sürecinin uzman eşliğinde ilerlemesi büyük önem taşıyor"

"Toplumumuzdaki en büyük yanılgılardan bir diğeri ise tek bir diyetin herkese uygun olduğunu düşünmek" diyen Ok, "Bireyin sosyo-kültürel çevresi, sevdiği besinler, hormon dengesi, yaşı ve boyu gibi birçok faktör süreci doğrudan etkiliyor. Sağlıklı bir kilo verme süreci için mutlaka bir beslenme ve diyet uzmanına başvurulması gerekiyor. Uzmanlar hastaları bütüncül olarak değerlendiriyor, yaşam şekli, hormon dengesi, fiziki şartları ve sosyo-kültürel çevresi gibi birçok faktörü göz önünde bulunduruyor. Altta yatan başka tıbbi veya psikolojik nedenler varsa bunlar da çözümlenerek, tamamen kişiye özel sürdürülebilir bir beslenme programı oluşturuluyor. Bu yüzden sürecin kesinlikle bir uzman eşliğinde ilerlemesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı