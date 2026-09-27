Diyet Uzmanı Havva Korkut, mevsim geçişinde dengeli beslenme ve su tüketimini önerdi

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Sonbaharla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve vücudun mevsim değişikliğine uyum sağlamakta zorlanmasına neden olabilirken, uzmanlar bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkati çekiyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Havva Korkut, mevsim geçişlerinde sağlıklı beslenmeye ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Vitamin ve minerallerin metabolizmanın düzenli çalışmasında önemli rol oynadığını belirten Korkut, özellikle D ve B12 vitamini eksikliğinin kronik yorgunluk, hafıza güçlüğü ve bağışıklık sisteminde zayıflamaya yol açabileceğini ifade etti.

Korkut, C vitamininin güçlü antioksidanlardan olduğunu belirterek, mevsim geçişlerinde yeşil ve kırmızı biber, maydanoz, greyfurt, limon ve nar gibi besinlerin tüketilmesini önerdi.

Çinko, magnezyum ve selenyum gibi minerallerin de vücudun sağlıklı işleyişi açısından önemli olduğunu aktaran Korkut, ceviz, badem ve fındık gibi kavrulmamış yağlı tohumların yeterli miktarda tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Korkut, omega-3 yağ asitlerinin de beslenmede önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

"Günlük lif ihtiyacı 25-35 gram"

Sindirim sistemi sağlığı açısından lifli besinlerin önemine işaret eden Korkut, günlük lif ihtiyacının yaklaşık 25-35 gram olduğunu belirtti.

Sebzeler, az şekerli meyveler ve kuru baklagillerin iyi lif kaynakları olduğunu ifade eden Korkut, mevsiminde yetişen kök sebzelerin de posa bakımından zengin olduğunu söyledi.

"Susamasanız da su için"

Havaların soğumasıyla susama hissinin azalabileceğine dikkati çeken Korkut, buna rağmen yeterli miktarda su tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeterli su tüketiminin halsizlik ve baş ağrısının önlenmesine katkı sağladığını belirten Korkut, vücudun su ihtiyacının idrar renginden de takip edilebileceğini ifade etti.

"Kahvaltı ve akşam öğünlerine dikkat edilmeli"

Güne sağlıklı bir başlangıç için kahvaltının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Korkut, kahvaltıda yumurta, mevsim yeşillikleri, zeytin ve yağlı tohumlara yer verilmesini önerdi.

Öğünlerin günün ilerleyen saatlerinde daha hafif hale getirilmesi gerektiğini aktaran Korkut, öğle öğününde protein içeren besinlere, akşam ise hafif sebze yemeklerine yer verilebileceğini söyledi.

Korkut, havaların soğumasıyla vücudun enerji ihtiyacının ve kilo alma eğiliminin artabileceğini belirterek, günlük hareketliliğin artırılmasını önerdi.

Her gün yaklaşık yarım saat yürüyüş yapılmasının kilo kontrolüne ve yaşam kalitesinin korunmasına katkı sağlayacağını ifade eden Korkut, mevsim geçişlerinde dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve düzenli fiziksel aktivitenin önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı