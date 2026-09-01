Uzmanından yaz aylarında hamilelere sıvı tüketimi uyarısı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz Can, yaz aylarında hamilelik döneminde artan sıvı kaybına karşı anne adaylarını uyararak, "Susamayı beklemeden yudum yudum gün içerisinde su içmek en doğru yaklaşım olacaktır" dedi.

Hamilelik döneminde anne adaylarının hem kendi sağlıklarını hem de bebeğin gelişimini desteklemek için yeterli ve dengeli beslenmesi büyük önem taşıyor. Yaz aylarında ise artan sıcaklıklarla birlikte terleme ve sıvı kaybının artması, anne adaylarının beslenme ve sıvı tüketimine daha fazla dikkat etmesini gerektiriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz Can, hamileliğin vücudun enerji ve besin ihtiyaçlarının arttığı özel bir dönem olduğunu söyledi. Yaz sıcaklarıyla birlikte sıvı kaybının da arttığını belirten Gündüz Can, buna bağlı olarak tansiyon düşüklüğü, halsizlik ve ödem gibi şikayetlerin daha sık görülebileceğini ifade etti.

"Yudum yudum gün içerisinde su içmek en doğru yaklaşım"

Can, güneşten korunmanın da hem anne hem de bebeğin sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Günlük içilmesi gereken su miktarı kişiden kişiye göre değişebilir ama çoğu hamile için yaklaşık 2,5-3 litre su yeterli bir seçenek. Çok terleyen, egzersiz yapan, sıcak havalarda uzun süre kalan anne adaylarında bu ihtiyaçlar artabilir. Susamayı beklemeden yudum yudum gün içerisinde su içmek en doğru yaklaşım olacaktır" dedi.

"Öğün atlamak en sık yapılan beslenme hatalarından"

Yaz aylarında hamilelerin yaptığı en sık beslenme hatalarına da değinen Can, öğün atlamak, su yerine soğuk içecek veya meyve suyu tüketmek ve açlığı yalnızca meyve, grissini ya da çubuk kraker gibi atıştırmalıklarla bastırmanın yanlış olduğunu söyledi. Dışarıda uzun süre beklemiş yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini de vurgulayan Gündüz Can, dondurma ve tatlı tüketiminde de ölçünün kaçırılmaması gerektiğini belirtti. Bu tür alışkanlıkların kan şekerinde dalgalanmalara ve gereksiz kilo alımına neden olabileceğini kaydetti.

"Meyveyi peynir ve cevizle tüketebilirsiniz"

Karpuz, kavun, incir, hurma ve üzüm gibi glisemik indeksi yüksek meyvelerin kan şekerinde daha fazla dalgalanmaya neden olabileceğini belirten Can, bu meyvelerin tamamen beslenmeden çıkarılması yerine porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Çisem Gündüz Can, "Karpuz tükettiğiniz zaman yanında bir parça peynir ve 2-3 tane cevizle beraber kombinlerseniz kan şekerinizdeki dalgalanmayı çok daha iyi yönetmiş olursunuz. En iyi soğuk içecek tercihi sudur. Ayrıca maden suyu, ayran ve ev yapımı şekersiz limonata da içilebilir. yaz sıcaklarında yeterli sıvı tüketimi çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Açıkta satılan yiyecekleri tüketmeyin"

Yaz sıcaklarında bakterilerin çok daha hızlı çoğalabildiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz Can, hamilelerin gıda güvenliği konusunda da dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Açıkta satılan yiyecekler, iyi soğutulmayan süt ve süt ürünleri ile uzun süre dışarıda beklemiş et, tavuk ve deniz ürünlerinin tüketilmemesi gerektiğini belirten Can, sebze ve meyvelerin bol suyla yıkanması, soğuk zincir ürünlerinde ise zincirin bozulmamış olduğundan emin olunması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı