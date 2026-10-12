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Şebnem Bozoklu 1 yılda 20 kilo verdi! Son hali dikkat çekti

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Şebnem Bozoklu 1 yılda 20 kilo verdi! Son hali dikkat çekti
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Başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu, son bir yılda yaşadığı fiziksel değişimle dikkat çekti. Yaklaşık 20 kilo veren ünlü oyuncunun eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark belirginleşirken, nasıl zayıfladığı da merak konusu oldu. Bozoklu, daha önce yaptığı açıklamada doktor kontrolünde spor ve düzenli beslenmeyle kilo verdiğini anlatmıştı.

  • Şebnem Bozoklu yaklaşık bir yıl içerisinde 20 kilo verdi.
  • Bozoklu, doktorlarıyla birlikte yoğun kardiyo ve ağırlık çalışması ile düzgün beslenme uygulayarak kilo verdi.

Şebnem Bozoklu, bir yıl içerisinde yaklaşık 20 kilo vererek görünümünde önemli bir değişim yaşadı. Ünlü oyuncunun son hali kadar kilo verme sürecinde uyguladığı yöntem de dikkat çekti.

1 YILDA 20 KİLO VERDİ

Televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Şebnem Bozoklu, son dönemde yaşadığı fiziksel değişimle öne çıktı. Yaklaşık bir yıl içerisinde 20 kilo veren oyuncunun eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark dikkat çekti. Kariyeri boyunca farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan Bozoklu, bu kez oyunculuk performansından çok değişen görünümüyle merak uyandırdı. Ünlü oyuncunun kilo verme sürecinin kısa süreli bir uygulamadan ziyade yaklaşık bir yıla yayılan beslenme ve egzersiz düzeniyle gerçekleştiği belirtildi.

NASIL ZAYIFLADIĞINI KENDİSİ ANLATTI

Şebnem Bozoklu, daha önce yaptığı açıklamada kilo verme sürecinin ayrıntılarını anlatmıştı. Doktorlarıyla birlikte hareket ettiğini belirten oyuncu, beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğini ve düzenli egzersize ağırlık verdiğini ifade etmişti. Bozoklu, zayıflama sürecine ilişkin şu sözleri kullanmıştı: "1 senedir kendimle daha ilgiliyim. Doktorlarımla birlikte yoğun kardiyo ve ağırlıkla, düzgün beslenmeyle kilo verdim."

Kaynak: Haberler.com
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