ABD Sağlık Bakanı Kennedy, "ketojenik diyet"in şizofreniyi tedavi edebileceğini ileri sürdü

Güncelleme:
ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, ketojenik diyetin şizofreni tedavisinde faydalı olabileceğini iddia etti. Ancak uzmanlar, bu konuda yapılan çalışmaların henüz yeterli olmadığını belirtiyor. Kennedy, beslenme ile ruh sağlığı arasında bir bağ olduğuna dikkat çekti.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, düşük karbonhidrat ve yüksek yağ içeren "ketojenik diyet"in şizofreniyi tedavi edebileceği iddiasında bulundu.

The New York Times'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Kennedy, Tennessee eyaletinde yaptığı konuşmada, beslenme ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Harvard'dan bir doktorun "ketojenik diyet kullanarak şizofreniyi tedavi ettiği" iddiasında bulunan Kennedy, "Artık yediğiniz şeylerin akıl hastalıklarına yol açtığını biliyoruz." yorumunu yaptı.

Kennedy, bu konuda yapılan araştırmalar olduğunu savunarak, "İnsanlar diyetlerini değiştirerek bipolar bozukluk tanısını ortadan kaldırabiliyor." dedi.

Columbia Üniversitesinden Prof. Dr. Paul S. Appelbaum ise bazı küçük çağlı çalışmaların, bu diyetin "Şizofreni hastalarına yardımcı olabileceğine dair çok erken aşamada kanıt" sunduğuna işaret ederek, "Ancak, ketojenik diyetlerin şizofreni semptomlarını ve hatta bu hastalığı iyileştirebileceğini bildiğimizi öne sürmek yanıltıcıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
