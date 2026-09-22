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Ofluoğlu, Manisa'daki okul saldırısına tepki gösterdi, Tekin'e istifa etmeyi sordu

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Ofluoğlu, Manisa'daki okul saldırısına tepki gösterdi, Tekin'e istifa etmeyi sordu
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Kevser Ofluoğlu, Manisa'daki okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin Valiliğin '8 kişi etkilenmiş' açıklamasını eleştirdi. Açıklamayı 'devlet ciddiyetinden yoksun' diye niteledi; Yusuf Tekin'e istifa etmeyi sordu, Turgutlu'ya geçmiş olsun diledi.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, Manisa'da bir okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin "Valiliğin açıklamasına göre 8 kişi 'etkilenmiş'. Devlet ciddiyetinden yoksun, olayı hafife alan böyle bir açıklama olabilir mi? ya siz Sayın Yusuf Tekin bu kaçıncı okul baskını? Ben bu görevi yapamıyorum diyerek, istifa etmek aklınıza gelmiyor mu" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin Manisa Valiliği'nin açıklamasına tepki göstererek şu açıklamada bulundu:

"Valiliğin açıklamasına göre 8 kişi 'etkilenmiş'. Devlet ciddiyetinden yoksun, olayı hafife alan böyle bir açıklama olabilir mi? Çocukların ateşli silahla yaralanması etkilenme öyle mi? ya siz Sayın Yusuf Tekin bu kaçıncı okul baskını? Ben bu görevi yapamıyorum diyerek, istifa etmek aklınıza gelmiyor mu? Geçmiş olsun Turgutlu. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Temennimiz can kaybı olmamasıdır."

Kaynak: ANKA
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