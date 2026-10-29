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Ezgi Mola'nın değişimi şaşırttı! Yeni görünümü merak uyandırdı

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Ezgi Mola'nın değişimi şaşırttı! Yeni görünümü merak uyandırdı
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Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın Organize İşler: Karun Hazinesi çekimleri sırasındaki görünümüyle son fotoğrafları arasındaki fark dikkat çekti. Daha önce düzenli spor yaptığını ve beslenmesine özen gösterdiğini açıklayan Mola'nın yeni görünümü merak uyandırdı. Haftada 4-5 gün pilates yaptığını söyleyen oyuncunun ağustos ayında Alaçatı'da rüzgâr sörfü dersleri aldığı da ortaya çıktı.

  • Ezgi Mola'nın Organize İşler: Karun Hazinesi çekimlerindeki görüntüleri ile son fotoğrafları arasındaki görünüm farkı dikkat çekti.
  • Mola, mayıs ayından itibaren düzenli egzersize başladığını ve haftada dört veya beş gün pilates yaptığını belirtmişti.
  • Oyuncu, ağustos ayında Alaçatı'da rüzgar sörfü dersleri aldı.

Ezgi Mola, son görüntülerindeki değişimiyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun Organize İşler: Karun Hazinesi çekimlerindeki haliyle yeni fotoğrafları arasındaki fark, takipçilerinin ilgisini çekti.

EZGİ MOLA'NIN DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, bu kez rol aldığı yapımlarla değil, değişen görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Organize İşler: Karun Hazinesi çekimleri sırasında kaydedilen görüntüleri ile son fotoğrafları karşılaştırılan oyuncunun iki dönem arasındaki görünüm farkı merak konusu oldu. Mola'nın yeni görünümü, daha önce yaptığı spor ve beslenme açıklamalarını da yeniden akıllara getirdi. Ünlü oyuncu, günlük yaşamında düzenli egzersize önem verdiğini ve beslenmesine dikkat ettiğini anlatmıştı.

HAFTADA 4-5 GÜN PİLATES YAPIYOR

Ezgi Mola konuk olduğu bir programda spor alışkanlıkları hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Mayıs ayından itibaren düzenli egzersiz yapmaya başladığını belirten Mola, haftada dört veya beş gün pilates yaptığını söylemişti. Beslenmesine de özen gösterdiğini anlatan oyuncu, sporun hayatında önemli bir yer edinmeye başladığını ifade etmişti. Mola, programdaki açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Hayatımın hiçbir döneminde bu kadar düzenli spor yapmadım." Düzenli pilates yapan Ezgi Mola'nın sporla ilgisi yalnızca salon egzersizleriyle sınırlı kalmadı. Ünlü oyuncu, ağustos ayında Alaçatı'da rüzgar sörfü dersleri de aldı.

Kaynak: Haberler.com
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