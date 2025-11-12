Haberler

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı


Hollywood'un genç yıldızlarından Sydney Sweeney, yeni filmi için aldığı kilolardan kurtuldu. Filmde boksun öncü isimlerinden Christy Martin'i canlandıran Sweeney, sıkı bir diyet ve spor programı uygulayarak fazlalıklarından kurtuldu. Rolüne tamamen kendini adayan ünlü oyuncu, karakterin fiziksel gücünü yansıtmak için 15 kilo aldı. Çekimlerin tamamlanmasının ardından Sweeney, yoğun spor ve beslenme programıyla kısa sürede eski formuna geri döndü.

  • Sydney Sweeney, Christy Martin'i canlandırdığı film için 15 kilo aldı.
  • Sydney Sweeney, kilo vermek için diyet ve kardiyo egzersizleri uyguladı.
  • Sydney Sweeney, iki hafta içinde zayıfladığını belirtti.

Hollywood'un son dönemden en çok dikkat çeken yıldızlarından biri olan Sydney Sweeney yeni filmi için aldığı kiloları verdi. 7 Kasım'da vizyona giren filmde boksun öncü isimlerinden Christy Martin'i canlandıran Sweeney, The Housemaid ve Euphoria'nın 3. sezon çekimleri öncesinde sıkı bir diyet ve spor programı uygulayarak fazlalıklarından kurtuldu.

15 KİLO ALDI

Hollywood'un parlayan yıldızlarından Sydney Sweeney, efsanevi boksör Christy Martin'in hayatını konu alan filmde başrolde yer aldı. Rolüne tamamen kendini adayan ünlü oyuncu, karakterin fiziksel gücünü yansıtmak için 15 kilo aldı.





Çekimlerin tamamlanmasının ardından Sweeney, yoğun spor ve beslenme programıyla kısa sürede eski formuna geri döndü. Şu sıralar hem "The Housemaid" filmi hem de HBO dizisi Euphoria'nın 3. sezonu için hazırlıklarını sürdüren genç oyuncu kilo verme sürecini anlattı.



KİLO ALMAK İÇİN HER ŞEYİ YEDİ

Ünlü oyuncu, süreci anlatırken "Kendime karşı çok katı olmak zorunda kaldım. Bu rol fiziksel olarak zorluydu ama aynı zamanda bana disiplin kazandırdı. Filma hazırlanırken ve sürekli antrenman yaparken, kilo almak gerçekten çok zordu. Çok fazla yemek yiyordum. Aklınıza gelebilecek her şeyi yiyordum. Sonra da protein tozu üstüne protein tozu içiyor ve bol miktarda kreatin alıyordum, bu da sadece şişkinliğe neden oluyor." dedi.Yıldız oyuncu kilo vermek için öncelikle çok yemeyi kestiğini söyledi.



SPOR VE DİYET BİR ARADA

Yeni projelerin prodüksiyonu başlamadan önceki sınırlı zaman aralığında "çok temiz" bir diyete bağlı kaldığını ve "çok fazla kardiyo" yaptığını söyleyen Sweeney,"Egzersiz yapmayı ve protein tozlarını içmeyi bıraktığınızda, kaslarınız çok hızlı bir şekilde kaybolur. Yağdan önce giden ilk şey kaslardır. Bu yüzden iki hafta içinde zayıfladım."ifadelerini kullandı.

Christy, "Kömür madencisinin kızı" lakaplı Martin'in, Batı Virginia'daki küçük bir kasabadan 1990'ların en tanınmış kadın boksörlerinden biri haline gelme hikayesini anlatıyor.

