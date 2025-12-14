Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi
Sıkı bir beslenme programı uygulayan Bülent Serttaş, 17 kilo vererek büyük bir değişime imza attı. Fit haliyle dikkat çeken ünlü şarkıcının son halini görenler ise gözlerine inanamadı.
- Bülent Serttaş, sıkı bir beslenme programı uygulayarak kilo verdi.
- Bülent Serttaş, 17 kilo verdiğini açıkladı.
- Bülent Serttaş'ın fit hali, Snob Magazin kameralarına yansıdı.
Şarkıları, sahnedeki enerjisi ve kendine özgü tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bülent Serttaş, bu kez müziğiyle değil geçirdiği fiziksel değişimle gündeme geldi. Sıkı bir beslenme programı uygulayan ünlü şarkıcı, kısa sürede verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti.
DİYETLE GELEN DEĞİŞİM
Uzun süredir sağlıklı beslenmeye odaklanan Serttaş'ın uyguladığı diyetin sonuçları gözle görülür hale geldi. Sahne performansları kadar samimi tavırları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren sanatçı, kilo verme sürecinde disiplinli bir program izledi.
SON HALİNİ GÖRENLER İNANAMADI
Snob Magazin kameralarına yansıyan son görüntülerde Serttaş'ın fit hali dikkat çekti. 60 yaşındaki Serttaş'ın yenilenen görünümü sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, hayranlarından çok sayıda olumlu yorum aldı.
"17 KİLO VERDİM"
Verdiği kilolarla ilgili konuşan Serttaş, sürecin kolay olmadığını belirterek, "Zor oldu ama başardım. Şimdi 5-6 kilo daha verdim mi tamamdır" ifadelerini kullandı.