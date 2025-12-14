Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Şarkıları, sahnedeki enerjisi ve kendine özgü tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bülent Serttaş, bu kez müziğiyle değil geçirdiği fiziksel değişimle gündeme geldi. Sıkı bir beslenme programı uygulayan ünlü şarkıcı, kısa sürede verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti.

DİYETLE GELEN DEĞİŞİM

Uzun süredir sağlıklı beslenmeye odaklanan Serttaş'ın uyguladığı diyetin sonuçları gözle görülür hale geldi. Sahne performansları kadar samimi tavırları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren sanatçı, kilo verme sürecinde disiplinli bir program izledi.

SON HALİNİ GÖRENLER İNANAMADI

Snob Magazin kameralarına yansıyan son görüntülerde Serttaş'ın fit hali dikkat çekti. 60 yaşındaki Serttaş'ın yenilenen görünümü sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, hayranlarından çok sayıda olumlu yorum aldı.

"17 KİLO VERDİM"

Verdiği kilolarla ilgili konuşan Serttaş, sürecin kolay olmadığını belirterek, "Zor oldu ama başardım. Şimdi 5-6 kilo daha verdim mi tamamdır" ifadelerini kullandı.