Amasya'da doğaseverler Ata'yı 1881 metrede andı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde faaliyet gösteren Gümüşhacıköy Doğa Severler Grubu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde anlamlı bir anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Grup üyeleri 10 Kasım 2025 sabahı, Atatürk'ün doğum yılına ithafen sembolik bir anlam taşıyan Tavşan Dağı'nın 1881 metrelik noktasına tırmandı.

Çocukların da katıldığı yürüyüşte, katılımcılar tam saat 09.05'te 1881 metre yükseklikte saygı duruşunda bulundu.

Asya Çulha, grup adına AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği çocuklara Atatürk sevgisini ve bilincini aşılamak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Büyük bir gururla bu programı gerçekleştirdiklerini ifade eden Çulha, şunları kaydetti:

"Bugün Gümüşhacıköy Doğaseverler Grubu olarak Atamızı anmak üzere, 10 Kasım 2025 tarihinde Gümüşhacıköy Tavşan Dağı'nın 1881. metresinde saat 9'u 5 geçe saygı duruşu ile Atamızı andık. Çocuklarımıza da bu bilinci kazandırmak için onlarla birlikte bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Atatürk sevgisini ömür boyu taşımaları dileğiyle yürüyüşümüzü devam ettirdik."

Grup üyelerinden İsmail Kılıçarslan ise anma yürüyüşü vesilesiyle tüm şehit ve gazileri de andıklarını belirterek, "Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, geçmişte ülkemiz için, bu topraklar, bu cennet vatan için şehit olan, gazi olan insanlarımızı da rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Atatürk'ün ilkelerinin bekçisiyiz, inkılaplarının bekçisiyiz." diye konuştu.

Doğaseverler grubu, anma töreninin ardından yürüyüşe devam etti.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
