Haberler

Trump, kendini yapay zekayla doktor gibi göstererek muhaliflerine "diyet kola" önerdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekayla hazırlanmış bir videoda kendini doktor gibi göstererek, politikalarına katılmayanlara 'yalan haberleri kapatma', 'dua etme' ve 'diyet kola tüketme' tavsiyesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekayla hazırlanmış videoda, kendini doktor gibi göstererek, politikalarına katılmayanlara "yalan haberleri kapatma", "dua etme" ve "diyet kola tüketme" tavsiyesinde bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından, yapay zeka aracılığıyla hazırlanmış bir video paylaştı.

Videoda, doktor kıyafetleriyle tasvir edilen Trump, kendisine yönelik olumsuz tepkileri tanımlamak için kullandığı "Trump ile Kafayı Bozma Sendromu"na karşı tedavi planı olduğunu savundu.

Videonun devamında, daha önce Trump'ın politikalarını eleştiren bazı ünlü isimlerin de yapay zekayla üretilmiş tasvirleri, bu sendromla mücadelelerini anlatıyormuş gibi gösterildi.

Robert de Niro, Edward Norton, Julia Roberts, Whoopi Goldberg gibi ünlülerin yapay zekayla yapılmış taklitleri, söz konusu sendromdan Trump'ın tedavi planıyla kurtulmuş gibi konuşturuldu.

Videonun sonunda da "Doktor Trump" bir kez daha görünerek, "Tedavi basit; yalan haberleri kapatın, duanızı edin ve eğer kaygılı hissederseniz benim gibi diyet kola için, hayatınızda inanılmaz bir değişiklik göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir

Türkiye'nin yıllardır beklediği müjdeyi vermek üzere
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazımcan Karataş Türk Milli Takımı'nı seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke

Kazımcan Karataş Türkiye'yi seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke
Kayıtlar tamamlandı: 1 milyon 655 bin lira için sıraya girdiler

1 milyon 655 bin lira için sıraya girdiler
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti

Kendi baktığı hayvanlar, sonunu getirdi
Altında rüzgar tersine döndü

ABD'den gelen veri sonrası rüzgar tersine döndü
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü

Havalimanından emniyete böyle götürüldü
Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı

Beşiktaş yeni sezonun ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor