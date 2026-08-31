Haberler

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Cem Belevi tatilde çekilen fotoğrafın ardından diyete başladı: Aç geziyorum

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Cem Belevi tatilde çekilen fotoğrafın ardından diyete başladı: Aç geziyorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Cem Belevi denizde çekilen ve aldığı kiloları açıkça gösteren fotoğrafı sonrası spora ve diyete başladığını söyledi. Genç şarkıcı "O fotoğraf çıktığından beridir aç geziyorum. Spora da başladım” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Cem Belevi, denize girerken çekilen fotoğrafının ardından spora ve diyete başladığını söyledi. Fotoğrafla ilgili esprili bir yorum yapan Belevi, aldığı kiloları vermek için beslenmesine dikkat ettiğini belirtti.

“BİRAZ KİLO ALDIM”

Fotoğrafın çekildiği sırada Urla'da olduğunu belirten Belevi, görüntüdeki fiziksel görünümünü esprili sözlerle değerlendirdi. Belevi, “Orada ters ışık var, coğrafi ofsayt var, Urla’nın vermiş olduğu rahatlık var. Biraz kilo aldım” dedi.

“O FOTOĞRAFTAN BERİ AÇ GEZİYORUM”

Fotoğrafın ardından spora başladığını ve diyet yaptığını söyleyen Belevi, “O fotoğraf çıktığından beridir aç geziyorum. Spora da başladım” ifadelerini kullandı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'ın Lark Adası’na saldırı

Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'a saldırı

Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz

Bak sen şuna! Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam taraftarlarla barış sağladı derken Ederson için olay yaratacak bir iddia

Tam taraftarlarla barış sağladı derken Ederson için olay iddia
10 gün önce ''Takımdan gönderilsin'' deniliyordu! İki maçtır takımın yıldızı oldu

10 gün önce ''Takımdan gönderilsin'' deniliyordu! İki maçtır takımın yıldızı oldu
Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler

Faciadan kurtulan yolcunun anlattıkları dehşete düşürdü: Kapıyı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir bakanlık ve iki kurumda kritik atamalar
İzmir’de hâkime WhatsApp’tan şantaj ve tehdide 1 tutuklama

Tehdide bak tehdide: Recep ceza almazsa hedef sen olursun
Alacak verecek kavgası kanlı bitti: Milli antrenör Funda Bakış hayatını kaybetti

Daha nice şampiyonlar yetiştirecekti! Alacak kavgası canından etti
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı

Yine kaybetmedi, namağlup gidiyor!