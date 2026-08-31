Ünlü şarkıcı ve oyuncu Cem Belevi tatilde çekilen fotoğrafın ardından diyete başladı: Aç geziyorum

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Cem Belevi, denize girerken çekilen fotoğrafının ardından spora ve diyete başladığını söyledi. Fotoğrafla ilgili esprili bir yorum yapan Belevi, aldığı kiloları vermek için beslenmesine dikkat ettiğini belirtti.

“BİRAZ KİLO ALDIM”

Fotoğrafın çekildiği sırada Urla'da olduğunu belirten Belevi, görüntüdeki fiziksel görünümünü esprili sözlerle değerlendirdi. Belevi, “Orada ters ışık var, coğrafi ofsayt var, Urla’nın vermiş olduğu rahatlık var. Biraz kilo aldım” dedi.

“O FOTOĞRAFTAN BERİ AÇ GEZİYORUM”

Fotoğrafın ardından spora başladığını ve diyet yaptığını söyleyen Belevi, “O fotoğraf çıktığından beridir aç geziyorum. Spora da başladım” ifadelerini kullandı.