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Bu hastalık tedavi edilmezse ciddi sonuçlar doğurabiliyor

Bu hastalık tedavi edilmezse ciddi sonuçlar doğurabiliyor
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Aydın Şehir Hastanesi, tedavi edilmediğinde ağır zihinsel geriliklere yol açabilen Fenilketonüri (FKU) hastalığına dikkat çekmek için bilgilendirme etkinliği düzenledi. Anne-baba adaylarına erken tanı ve diyet tedavisinin önemi anlatıldı.

Aydın Şehir Hastanesi'nde, tedavi edilmediğinde ağır zihinsel ve gelişimsel geriliklere yol açabilen Fenilketonüri (FKU) hastalığına dikkat çekmek amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Kalıtsal bir metabolik hastalık olan Fenilketonüri konusunda toplum bilincini artırmak ve erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla Aydın Şehir Hastanesi tarafından bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Hastane bünyesinde kurulan stantta anne ve baba adayları ile hastane çalışanlarına FKU hakkında bilgi verildi. Yetkililer, Fenilketonüri'nin yenidoğan döneminde yapılan tarama testleri sayesinde erken dönemde tespit edilebildiğini, uygun diyet tedavisi ile hastalığın kontrol altına alınabildiğini belirtti. Türkiye'de Yenidoğan Tarama Programı kapsamında FKU taramalarının başarıyla sürdürüldüğü ifade edilirken, erken tanının yanı sıra toplumun ve özellikle anne-baba adaylarının bilinçlendirilmesinin de büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Aydın Şehir Hastanesi Gebe Okulu'nda anne adaylarına yönelik 'Yenidoğan Tarama Programı' konulu eğitim düzenlendi. Eğitimlerde yenidoğan taramalarının önemi, erken teşhisin sağladığı avantajlar ve FKU başta olmak üzere tarama programı kapsamında takip edilen hastalıklar hakkında bilgi aktarıldı.

Her yıl 1 Haziran'ın 'Ulusal Fenilketonüri Günü' olarak anıldığını hatırlatan yetkililer, gerçekleştirilen çalışmalarla toplumda hastalığa ilişkin farkındalığın artırılmasının ve erken tanı ile tedavinin öneminin vurgulanmasının amaçlandığını kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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