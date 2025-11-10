Büyük Önder Atatürk vefatının 87. yılında İsviçre'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında İsviçre'de anıldı.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunda düzenlenen törene Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu Boğaç Güldere ve eşi Şebnem Güldere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü ile Türk vatandaşları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Başkonsolos Güldere'nin konuşmasıyla devam etti.

Güldere, "Bundan kısa bir süre evvel kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyetimizin banisi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde anmak üzere tertiplediğimiz bu töreni onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Tarihe meraklı ve araştırmayı seven birisi olarak savaş meydanlarından iktisada, eğitimden dış politikaya kadar her alanda bu kadar büyük hamleler yapmış ve dönüşümler gerçekleştirmiş bir liderin hiçbir dönemde ve hiçbir ulusa nasip olmadığını ifade eden Güldere, Atatürk'ü görüp ve anlamak açısından en üstün eserin "Gençliğe Hitabe" olduğunu söyledi.

Güldere, şunları dile getirdi:

"Atatürk'ün ve ülküdaşlarının hangi şartlar altında ve neleri başarmış olduğunu, bu başarıların en önemli semeresinin ne olduğunu, bu semerenin gelecekte karşı karşıya kalabileceği tehditleri ve bu tehditlere karşı neler yapılması gerektiğinin tamamını tek bir sayfaya sığdıran ve Atatürk'ün bizzat kaleme almış olduğu bu metni her okuduğumda, metne de metinde yazılanlara da ve metni kaleme alana da yeni baştan derin hayranlık hissettim. Atamıza minnetimizi göstermemizin en hakikatli yolu, onun en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaktan geçer."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in kurulduğu dönemde ona yoldaşlık eden herkesin aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğini belirten Güldere, bu uğurda gazi olanları da andı.

Güldere, "Gençliğe Hitabe, her dönemde yüreğimizde ve zihnimizde taşımamız gereken mesajlar içeriyor. Günümüzde Türkiye, ileri atılımlarını her geçen gün daha güçlü bir şekilde yapabiliyorsa bu, hepimizin o mesajı kalbinde taşıması sayesindedir. Türkiye, ileri gidiyor, sizler sayesinde daima ileri gidecek." diye konuştu.

Program, Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni Aylin Tatlakoğlu'nun Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okumasıyla sona erdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bern ve Zürih'te de anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinde düzenlenen anma törenine Büyükelçi Şebnem İncesu'nun yanı sıra Türk diplomatlar ve davetliler katıldı.

Büyükelçi İncesu, yaptığı konuşmada, "İstiklal Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, yaptıkları ve geleceğe tuttuğu ışıkla değerli ve eşsiz. Onu gerçek bir devlet adamı ve önder yapan evrensel ve zamansız oluşudur." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 yıllık ömrüne sürgünleri, hastalıkları, toplam 18 yılı bulan 11 savaşı, 24 madalyayı, 13 kitabı ve en önemlisi bağımsız devlet ile özgür milleti sığdırdığına dikkati çeken İncesu, Atatürk'ün asker olmasının yanı sıra ileri görüşlü lider, güçlü devlet adamı ve bağrından çıktığı milletinin kaderini değiştiren önder olduğunun da altını çizdi.

İncesu, "Bugün özgürce yaşıyorsak bunu onun kararlılığına, mücadelesine ve mirasına borçluyuz. Bu kararlılığı koruyacak, mücadeleyi sürdürecek ve mirasına sahip çıkacağız. Ruhu şad olsun." dedi.

Bern Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Oğuz Güngörmez de Atatürk'ün yalnızca ileri görüşlü eşsiz bir asker ve devlet adamı olmadığını, aynı zamanda büyük bir devrimci ve düşünce adamı olduğunu belirterek,"Onun öncülüğünde Cumhuriyet'in ilk yıllarında hayata geçirilen reformlarla bugünün laik, demokratik ve çağdaş Türkiye'nin temelleri atılmış ve büyük bir dönüşüm ve modernleşme süreci başlatılmıştır." diye konuştu.

Bir diplomat olarak temsil etmekten gurur duyduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün de vurguladığı gibi ilelebet payidar kalacağını kaydeden Güngörmez, bu ülkenin ferdi olarak zor bir coğrafyada inşa etmeye ve korunmaya çalışılan bağımsızlığın parçası olmayı, mazlum ülkeler tarafından gıptayla bakılan Türkiye'nin hikayesine katkı sağlamayı yegane amaç edineceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğunda düzenlenen törene başkonsolosluk görevlileri ve İsviçre Türk toplumunun temsilcileri katıldı.

Başkonsolos Yardımcısı Furkan Yılmaz, yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün döneminin ötesinde vizyonla hareket eden, halkına inanan, fikirleriyle yalnızca çağını değil geleceği de şekillendiren bir lider olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, zorluklarla dolu bir dönemde milletinden aldığı destekle Türk milletinin kaderini ve tarihin akışını değiştirmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Yaptığı devrimlerle, günümüzün çağdaş ve güçlü Türkiye'sinin temellerini oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün, hayatının büyük bir bölümünü cephelerde geçirdiğini hatırlatan Yılmaz, barışı hem yurtta hem de dünyada temel ilke haline getirmesinin eşine az rastlanır bir durum olduğunun altını çizdi.

Yılmaz, "Atatürk'ü anmanın ve ona duyulan saygıyı göstermenin en doğru yolu, onun düşüncelerini doğru anlamaktan ve yaşatmaktan geçiyor." dedi.