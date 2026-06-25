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Erzincan'da muhtarlara fenilketonüri ve aşı bilgilendirmesi

Erzincan'da muhtarlara fenilketonüri ve aşı bilgilendirmesi
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Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü, fenilketonüri hastalığı, yenidoğan tarama programları ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda erken tanı ve diyet tedavisinin önemi vurgulandı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce, fenilketonüri hastalığı, yenidoğan tarama programları ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda yenidoğan döneminde uygulanan topuk kanı tarama testleri sayesinde erken tanı konulabilen ve tedavi edilmediğinde ağır zihinsel ve gelişimsel geriliklere neden olabilen fenilketonüri (FKÜ) hastalığı hakkında bilgi verildi.

Aile Hekimi Uzmanı Dr. Sercan Yeterel ve Dr. Şükran Turan tarafından gerçekleştirilen sunumlarda, erken tanının ve uygun diyet tedavisinin hastalığın kontrol altına alınmasındaki önemi anlatıldı.

Toplantıda ayrıca aşıların koruyuculuğu konusunda bilgilendirme yapılarak, muhtarların mahallelerinde sağlık farkındalığının artırılmasına katkı sağlamaları amacıyla çeşitli afişler dağıtıldı.

Yetkililer, toplumun yenidoğan tarama programlarına eksiksiz katılımının sağlıklı nesillerin yetişmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Programda, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşlara ücretsiz olarak sunulan koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri hakkında da kapsamlı bilgiler paylaşıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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