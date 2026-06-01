Biruni'den "Bitkisel bazlı içecekler sütle aynı besin değerlerini sunmuyor" uyarısı

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Ustabaş, son yıllarda tüketimi artan bitkisel bazlı içeceklerin sütle aynı besin değerlerine sahip olmadığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada, Dünya Süt Günü kapsamındaki değerlendirmelerine yer verilen Ustabaş, süt ve süt ürünlerinin sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olduğunu aktardı.

Bitkisel içeceklerin sütün yerini karşılamayabileceğini vurgulayan Ustabaş, "Bu ürünler bazı bireyler için alternatif olabilir ancak besin değerleri açısından sütle birebir aynı şekilde değerlendirilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Ustabaş, sütün yüksek kaliteli protein, kalsiyum, fosfor ve B grubu vitaminleri açısından zengin bir besin olduğuna dikkati çekti.

Çocukluk döneminde büyüme ve gelişmeye katkı sağlayan sütün, yetişkinlik döneminde kas kütlesinin korunmasına destek olabileceğini ifade eden Ustabaş, "Süt, ileri yaşlarda ise kemik sağlığının korunmasında önemli rol oynayabilir. Bu nedenle süt ve süt ürünleri yaşamın her döneminde dengeli beslenmenin önemli bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ustabaş, badem, yulaf ve soya bazlı içeceklere yönelik ilginin son yıllarda arttığını, bu ürünlerin protein, kalsiyum ve diğer besin öğeleri açısından içeriklerinin değişkenlik gösterebildiğini, bu nedenle tüketicilerin söz konusu ürünleri sütle eşdeğer olarak değerlendirmemesi ve tercih yaparken mutlaka besin içeriklerini incelemeleri gerektiğini kaydetti.

Toplumda yaygın görülen laktoz intoleransına işaret eden Ustabaş, "Laktoz intoleransı olan bireyler süt tükettiklerinde bazı sindirim sistemi şikayetleri yaşayabilir ancak laktozsuz sütler veya fermente süt ürünleri birçok kişi için uygun alternatifler sunmaktadır. Bu nedenle sütü tamamen hayatınızdan çıkarmadan önce bir uzmana danışmanız önemlidir." tavsiyesinde bulundu.

Süt ve süt ürünlerinin güvenilir kaynaklardan temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Ustabaş, ürünlerin uygun koşullarda saklanması, son tüketim tarihlerine dikkat edilmesi ve soğuk zincirin korunmasının gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.