Haberler

Biruni'den "Bitkisel bazlı içecekler sütle aynı besin değerlerini sunmuyor" uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Ustabaş, bitkisel bazlı içeceklerin sütle aynı besin değerine sahip olmadığını belirterek, süt ve süt ürünlerinin sağlıklı beslenmedeki önemini vurguladı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Ustabaş, son yıllarda tüketimi artan bitkisel bazlı içeceklerin sütle aynı besin değerlerine sahip olmadığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada, Dünya Süt Günü kapsamındaki değerlendirmelerine yer verilen Ustabaş, süt ve süt ürünlerinin sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olduğunu aktardı.

Bitkisel içeceklerin sütün yerini karşılamayabileceğini vurgulayan Ustabaş, "Bu ürünler bazı bireyler için alternatif olabilir ancak besin değerleri açısından sütle birebir aynı şekilde değerlendirilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Ustabaş, sütün yüksek kaliteli protein, kalsiyum, fosfor ve B grubu vitaminleri açısından zengin bir besin olduğuna dikkati çekti.

Çocukluk döneminde büyüme ve gelişmeye katkı sağlayan sütün, yetişkinlik döneminde kas kütlesinin korunmasına destek olabileceğini ifade eden Ustabaş, "Süt, ileri yaşlarda ise kemik sağlığının korunmasında önemli rol oynayabilir. Bu nedenle süt ve süt ürünleri yaşamın her döneminde dengeli beslenmenin önemli bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ustabaş, badem, yulaf ve soya bazlı içeceklere yönelik ilginin son yıllarda arttığını, bu ürünlerin protein, kalsiyum ve diğer besin öğeleri açısından içeriklerinin değişkenlik gösterebildiğini, bu nedenle tüketicilerin söz konusu ürünleri sütle eşdeğer olarak değerlendirmemesi ve tercih yaparken mutlaka besin içeriklerini incelemeleri gerektiğini kaydetti.

Toplumda yaygın görülen laktoz intoleransına işaret eden Ustabaş, "Laktoz intoleransı olan bireyler süt tükettiklerinde bazı sindirim sistemi şikayetleri yaşayabilir ancak laktozsuz sütler veya fermente süt ürünleri birçok kişi için uygun alternatifler sunmaktadır. Bu nedenle sütü tamamen hayatınızdan çıkarmadan önce bir uzmana danışmanız önemlidir." tavsiyesinde bulundu.

Süt ve süt ürünlerinin güvenilir kaynaklardan temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Ustabaş, ürünlerin uygun koşullarda saklanması, son tüketim tarihlerine dikkat edilmesi ve soğuk zincirin korunmasının gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Enes Ege
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim

Netanyahu'dan ülkenin başkentine saldırı talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya'da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya

Sandıktan çıktı, devlet başkanı ve ABD'ye resmen meydan okudu
Türkiye'nin büyüme rakamları belli oldu

Türkiye'nin büyüme rakamları belli oldu
Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten hamle! İsrail tarihi kaleyi ele geçirdi

Orta Doğu'da tansiyonu yükseltecek hamle! Tarihi kaleyi ele geçirdiler
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu

370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
İran'da 'terör eylemi' ile suçlanan 2 kişi idam edildi

Komşuda kalemler art arda kırıldı! Gözlerinin yaşına bakmadılar
İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip! Kullanıcılar ikiye bölündü