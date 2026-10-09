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ERÜ'de klinik beslenme seminerinde popüler diyetler bilimsel kanıtlarla ele alındı

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ERÜ'de klinik beslenme seminerinde popüler diyetler bilimsel kanıtlarla ele alındı
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ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Beslenme Kurulu'nun ilk klinik beslenme semineri, "Popüler Diyetlere Klinik Bakış" başlığıyla düzenlendi. Seminerde popüler diyet akımları bilimsel kanıtlarla ele alındı ve tek bir en iyi diyet modeli olmadığı belirtildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Beslenme Kurulu tarafından düzenlenen klinik beslenme seminerlerinin ilki, "Popüler Diyetlere Klinik Bakış" başlığıyla gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Hastaneleri Başhekim Toplantı Salonu'ndaki seminere öğretim üyeleri, hekimler, diyetisyenler ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı

Etkinliğe davetli konuşmacı olarak katılan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Eda Başmısırlı, popüler diyet akımlarının etkinlik, güvenlilik ve sürdürülebilirlik yönlerini bilimsel kanıtlar ışığında ele alan bir sunum yaptı.

Seminerin sonuç bölümünde tüm bireyler için geçerli tek bir en iyi diyet modelinin bulunmadığı belirtildi.

Klinik beslenmedeki temel yaklaşımın bilimsel kanıtlar, bireyin mevcut sağlık durumu, tedavi hedefleri, olası risk faktörleri ve uzun dönemli sürdürülebilirlik kriterleri birlikte değerlendirilerek kişiye özel beslenme tedavisi şeklinde planlanması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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