Berlin Haber, Berlin Son Dakika Haberleri - Haberler

Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az 30 kişi yaralandı.

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