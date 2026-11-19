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ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner, Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik görüşmeler kapsamında Özel Temsilci Steve Witkoff ile Almanya'da Avrupalı liderlerle bir araya geleceklerini bildirdi.

Kushner, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Witkoff ile "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gideceklerini belirtti.

Önceliklerinin Ukrayna ve Avrupa ile koordinasyonu güçlendirmek, kalıcı barışın temel unsurları üzerinde ortak bir tutum geliştirmek ve çok taraflı müzakerelerin gündemini belirlemek olduğunu aktaran Kushner, savaş sonrası güvenlik düzenlemelerini ele alacaklarını kaydetti.

Kushner, Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik görüşmeler kapsamında, Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması, Avrupa'da istikrarın güçlendirilmesi ve gelecekteki çatışma riskinin azaltılmasının ele alınacağını ifade etti.

Kushner, Trump'ın savaşı sona erdirmeye kararlı olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA