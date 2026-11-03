Killa Hakan kimdir? Killa Hakan'ın gerçek adı ne, kaç yaşında?

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Türkçe rapin Berlin'den çıkan isimlerinden Killa Hakan yoğun bakımda. Haberi pazartesi akşamı avukatı Şükrü Sarıdere doğruladı, ama ne hastalığın adını ne de sanatçının yattığı hastaneyi açıkladı.

Hakan Durmuş adıyla doğan rapçi, dört yıl önce de Covid-19'un ardından haftalarca yoğun bakımda kalmıştı.

KİLLA HAKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Killa Hakan yoğun bakımda tedavi görüyor. Rahatsızlığının ne olduğu açıklanmadı; avukatı Şükrü Sarıdere, şimdilik paylaşabilecekleri bilginin sınırlı olduğunu söyledi ve sanatçının ve ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini, doğrulanmamış haberlerin yayılmamasını istedi. Yeni bir gelişme olursa kamuoyuna bilgi verecekler.

KİLLA HAKAN KİMDİR?

Killa Hakan, Almanya'da doğup büyüyen Türk rapçi ve şarkı sözü yazarı. Müziğe 1990'larda Berlin'in hip hop çevresinde, Islamic Force grubuyla başladı ve grubun 1997'de çıkan Mesaj albümünden sonra solo kariyere geçti.

Ailesi Türkiye'den Almanya'ya işçi olarak gitmişti. Killa Hakan, Türk göçmenlerin yoğun yaşadığı Kreuzberg semtinde büyüdü ve 2019'da TRT Belgesel'in bu semtteki Türk mahallesini anlatan Harbi Getto yapımında yer aldı.

KİLLA HAKAN'IN GERÇEK ADI NE?

Killa Hakan'ın gerçek adı Hakan Durmuş. Sahne adı, 2018'de çıkardığı albümün de adı oldu.

KİLLA HAKAN KAÇ YAŞINDA?

Killa Hakan 53 yaşında. 3 Mart 1973'te Batı Berlin'de doğdu.

KİLLA HAKAN HANGİ ALBÜMLERİ ÇIKARDI?

Killa Hakan'ın ilk solo albümü Çakallar 2002'de çıktı. Ertesi yıl Fuat Ergin'le Rapüstad'ı yaptı, ardından Semt Semt Sokak (2005) ve Kreuzberg City (2007) geldi, 2008'de de Ceza ile birlikte Bomba Plak'ı yayımladı.

Sonraki albümleri Volume Maximum (2009), Orijinal (2012), Son Mohakan (2014), Killa Hakan (2018) ve Fight Kulüp (2019). Fight Kulüp projesi genç dinleyiciye geniş ölçüde ulaştı; Ezhel ve Gringo'yla yaptığı "İlk Kural Saygı" 2019'da, Ceza'nın da yer aldığı "Fight Kulüp 2" 2020'de yayımlandı. Ata Demirer'le söylediği "Sabır" ise 2012'de Berlin Kaplanı filminin müziği oldu.

KİLLA HAKAN DAHA ÖNCE NEDEN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI?

Killa Hakan, Haziran 2022'de Covid-19'a yakalandıktan sonra durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Bağışıklık sistemi ciddi biçimde etkilenmiş, böbrek ve akciğerlerinde sorun çıkmıştı. Haftalar süren tedavinin ardından yoğun bakımdan çıktı ve Eylül 2022'de sosyal medyadan iyileşmeye başladığını duyurdu.