Tobias Gotthardt kimdir? Aiwanger'in bakanlığını vekaleten devralan Bavyeralı siyasetçi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hubert Aiwanger'in ölüm haberi geldiğinde Tobias Gotthardt, resmi bir heyetle Singapur'daydı. Bavyera Ekonomi, Bölgesel Kalkınma ve Enerji Bakanlığı'nın müsteşarı ziyareti yarıda bırakıp geri döndü, 6 Kasım 2026 Cuma sabahı 06.30'da Münih'e indi ve doğrudan bakanlığa gitti.

Bakanlığın yönetimi, yeni bakan belirlenene kadar onda.

TOBIAS GOTTHARDT BAKANLIĞI NEDEN DEVRALDI?

Tobias Gotthardt, bakanlığın başındaki Hubert Aiwanger 4 Kasım 2026'da hayatını kaybettiği için görevi vekaleten devraldı. Bavyera Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Aiwanger, Berlin'de kaldığı otelde ölü bulunmuştu. 55 yaşındaydı; ölüm nedeni açıklanmadı.

Gotthardt devri 6 Kasım sabahı resmen üstlendi, bakanlığın idari amiri Sabine Jarothe ile birlikte çalışıyor. Aynı gün Münih'teki basın toplantısında Aiwanger'den söz ederken gözyaşlarını tutamadı. Çalışanlara yalnız bir şefin değil, "büyük bir insanın" eksik olduğunu söyledi. Başlanan hiçbir işin durmayacağını ya da gecikmeyeceğini de ekledi.

TOBIAS GOTTHARDT KİMDİR?

Tobias Gotthardt, Bavyera'daki Freie Wähler (Özgür Seçmenler) partisinin milletvekili ve 8 Kasım 2023'ten beri Bavyera Ekonomi Bakanlığı'nın müsteşarı. Bavyera Eyalet Meclisi'ne 5 Kasım 2018'de girdi, Yukarı Pfalz (Oberpfalz) bölgesini temsil ediyor.

Regensburg ve Freiburg üniversitelerinde siyaset bilimi ve Alman dili okudu, yüksek lisans derecesi aldı. Siyasete girmeden önce Avrupa Parlamentosu'nda ve Alman Federal Meclisi'nde (Bundestag) parlamento asistanı ve büro şefi olarak çalıştı. Bir işveren derneğinde danışmanlık da yaptı.

TOBIAS GOTTHARDT KAÇ YAŞINDA?

Tobias Gotthardt 49 yaşında. 3 Haziran 1977'de Regensburg'da doğdu, Burglengenfeld ve Kallmünz'de büyüdü. Liseyi 1996'da Burglengenfeld'deki Johann-Michael-Fischer-Gymnasium'da bitirdi.

TOBIAS GOTTHARDT HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Tobias Gotthardt, eyalet meclisine girdiği 2018'de Federal ve Avrupa İşleri Komisyonu'nun başkanı oldu. 2021'de Eğitim ve Kültür Komisyonu'nun başkan yardımcılığına geçti, bir süre komisyona vekaleten başkanlık etti. Aynı dönemde Freie Wähler meclis grubunun federal işler, Avrupa, eğitim ve gençlik politikaları sözcüsüydü.

2023 seçiminde yeniden milletvekili seçildi ve 8 Kasım 2023'te Ekonomi, Bölgesel Kalkınma ve Enerji Bakanlığı'na müsteşar olarak atandı. Freie Wähler'in federal yönetim kurulunda 2017'den beri görev alıyor.

TOBIAS GOTTHARDT BAKAN OLACAK MI?

Tobias Gotthardt'ın bakanlığı yönetmesi geçici bir düzenleme, kalıcı bir atama yapılmadı. Yeni ekonomi bakanını Bavyera Başbakanı Markus Söder belirleyecek; atama eyalet meclisinin onayıyla kesinleşecek.

Aiwanger'den boşalan başbakan yardımcılığı ve Freie Wähler genel başkanlığı için de henüz karar verilmedi. Parti başkanlığı için Florian Streibl, Fabian Mehring ve Thorsten Glauber'in adları konuşuluyor.

TOBIAS GOTTHARDT EVLİ Mİ?

Tobias Gotthardt evli ve üç çocuk babası. Katolik olan Gotthardt, Dallackenried gönüllü itfaiyesinin de üyesi.