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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu toplantısının 19 Kasım'da Almanya'da düzenleneceğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 19 Kasım'da, Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu toplantısının yapılacağını duyuran Zelenskiy, ülkesine yeni yardım paketlerinin sağlanması üzerinde çalışacaklarını belirtti.

Almanya'da ayrıca savaşın bitirilmesi yönünde de görüşmelerin yapılacağını aktaran Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcilerinin de toplantılarda yer alacağını kaydetti.

ABD heyetinin, Trump'ın Çin'deki temasları hakkında yarın Ukrayna tarafını da bilgilendireceğini belirten Zelenskiy, "Bizim ve Avrupalıların açık bir ortak pozisyonumuz var. Ukrayna'nın meseleleri Ukrayna'nın katılımıyla, Avrupa'nın meseleleri de Avrupa'nın katılımıyla çözülmelidir." diye konuştu.

Volodimir Zelenskiy ayrıca cephe hattındaki gelişmelere de değinerek, "Cephedeki durum açısından mevzilerimiz güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın hava saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın farklı bölgelerinde enerji sorunlarının yaşandığını aktaran Zelenskiy, "Şimdilik en ağır durum Harkiv ve Sumi bölgelerinde yaşanıyor." dedi.

Kaynak: AA