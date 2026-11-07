Merz, tarihi sorumluluğa uymayan Müslüman göçmenlerin Almanya'yı terk etmesini istedi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya'nın Holokost karşısındaki tarihi sorumluluğuna uymayan Müslüman göçmenlerin ülkeyi terk etmeleri gerektiğini söyledi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Şansölye Merz, İsrail'de 4 yılda bir düzenlenen Yahudi spor etkinliği "Maccabiah"a katılan sporcuları Berlin'de kabul etti.

Burada yaptığı konuşmada Almanya'nın Holokost karşısındaki sorumluluğuna işaret eden Merz, "İslam ülkelerinden Almanya'ya gelenler için de ülkemizin bu tarihsel sorumluluğu, birebir aynı şekilde geçerlidir. Buna uymayanların ülkemizi terk etmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Merz, eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizaecker'in 1985'te Federal Meclis'te yaptığı bir konuşmada gençlerin geçmişte yaşananlardan sorumlu olmadığını, ancak tarihin bundan sonra nasıl şekilleneceğinden sorumlu olduğunu söylediğini anımsatarak, "Ve bu, tüm Alman toplumu için geçerlidir. Bu vesileyle şunu da eklemek isterim; Bu, Almanya'ya gelen göçmenler için de geçerlidir." diye konuştu.

Kaynak: AA