Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Merz, tarihi sorumluluğa uymayan Müslüman göçmenlerin Almanya'yı terk etmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Holokost karşısındaki tarihi sorumluluğa uymayan Müslüman göçmenlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi. Merz, Berlin'de Maccabiah sporcularına yaptığı konuşmada bu sorumluluğun İslam ülkelerinden gelenler için de geçerli olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya'nın Holokost karşısındaki tarihi sorumluluğuna uymayan Müslüman göçmenlerin ülkeyi terk etmeleri gerektiğini söyledi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Şansölye Merz, İsrail'de 4 yılda bir düzenlenen Yahudi spor etkinliği "Maccabiah"a katılan sporcuları Berlin'de kabul etti.

Burada yaptığı konuşmada Almanya'nın Holokost karşısındaki sorumluluğuna işaret eden Merz, "İslam ülkelerinden Almanya'ya gelenler için de ülkemizin bu tarihsel sorumluluğu, birebir aynı şekilde geçerlidir. Buna uymayanların ülkemizi terk etmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Merz, eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizaecker'in 1985'te Federal Meclis'te yaptığı bir konuşmada gençlerin geçmişte yaşananlardan sorumlu olmadığını, ancak tarihin bundan sonra nasıl şekilleneceğinden sorumlu olduğunu söylediğini anımsatarak, "Ve bu, tüm Alman toplumu için geçerlidir. Bu vesileyle şunu da eklemek isterim; Bu, Almanya'ya gelen göçmenler için de geçerlidir." diye konuştu.

Kaynak: AA
Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti

Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'da annesini ve kardeşini bıçakla öldüren Uğur Kabaağaç tutuklandı! Sorguda 'Hatırlamıyorum' dedi

Annesini ve kardeşini öldürdü! Sorgudaki sözleri şaşırttı
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz

Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Dünya onu arıyordu! Mersin'de bakın nerede yakalandı
Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt

Emre'den İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt
Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor

Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor
Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar! Kasımpaşa durdurulamıyor

Kasımpaşa onsuz ilk maçına çıktı! İşte sonuç