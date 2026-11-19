İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde Avrupa'nın da yer alması gerektiğini belirterek, "Ukrayna o odada olmadan Ukrayna hakkında görüşme yapılamaz. O odada Avrupa olmadan Avrupa güvenliğiyle ilgili karar alınamaz." dedi.

Burnham, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Toplantıda Avrupa'nın güçlü bir destek mesajı verdiğini söyleyen Burnham, Avrupa'nın Rusya'yla müzakerelere girmeye hazır olduğunu belirterek, "Avrupa gerçek bir müzakere konusunda tutarlı, açık ve birlik halindedir. Bu savaşta saldırgan taraf geniş kapsamlı ve gerçekçi olmayan güvenlik taleplerinde bulunamaz." dedi.

Burnham, Avrupa'nın kendi güvenliği için ciddi görüşmeler yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak, önceliğin Ukrayna ile Rusya arasında barış sağlanması olması gerektiğini söyledi.

Ukrayna'nın Rusya'nın saldırıları altında zorlu bir kış geçirdiğini, İngiltere'nin de Ukrayna'ya destek için üzerine düşeni yapacağını ifade eden Burnham, "Gelecek yılın bütçesinde 10 milyar sterlinlik bir destek paketinin yer alacağını açıkladık. Bugün de 1000 uzun menzilli insansız hava aracı ve Norveç'le birlikte ürettiğimiz hızlı saldırı botları desteği sağlayacağımızın sözünü veriyoruz." diye konuştu.

"Avrupa müzakereye girmeye hazır"

Burnham, Ukrayna'nın ihtiyacı olduğu sürece bu desteklerin süreceğini vurgulayarak, "Umarım Moskova bu mesajımı net şekilde duymuştur. Ne kadar sürerse sürsün hiç tereddüt etmeden Ukrayna'nın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Dayanışmanın en büyük silah olduğunu belirten Burnham, bu savaşta en büyük kaybedenin Rusya olduğunu söyledi.

Rusya'nın her iki ayda bir, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da 9 yılda verdiği can kaybı kadar asker kaybettiğini belirten Burnham, "Buradaki can kaybı daha büyük ölçüde. Aldıkları Ukrayna toprağı ne kadar? Bu kadar büyük insan kaybına rağmen Ukrayna toprağının yüzde 0,2'sinden fazla değil." dedi.

Rusya'nın bu savaşı kaybettiğini savunan Burnham, "Avrupa müzakerelere girmeye hazır. Neyi kabul edip etmeyeceğimiz konusunda duruşumuz çok net. Ayrıca Ukrayna'nın bugün de, yarın da, bu savaş bitene kadar yanında olduğumuz da çok net." diye konuştu.

"Herkesten daha fazla belirleyici olan tek kişi Putin'dir"

Toplantının soru-cevap bölümünde ABD Başkanı Donald Trump'ın toplantıya telefonla bağlanmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Burnham, Trump'ın savaşta yaşanan can kayıplarına değindiğini anlattı.

"Bu savaşı kimse kazanmıyor, ancak en çok da Rusya kaybediyor." diyen Burnham, müzakerelere değinerek, "Ukrayna o odada olmadan Ukrayna hakkında görüşme yapılamaz. O odada Avrupa olmadan Avrupa güvenliğiyle ilgili karar alınamaz." dedi.

Burnham, kimsenin gerilimin artmasını istemediğini belirterek, "Şu anda görebileceğimiz en iyi şey bir enerji ateşkesi ve tahıl ticaretinin Karadeniz'de serbestçe yapılabilmesidir. Daha fazla ilerleme için esir değişimi de yapılabilir." diye konuştu.

Ukrayna'nın tüm bu süreçlerin merkezinde yer alması gerektiğini yineleyen Burnham, tüm paydaşlar arasında görüş birliği bulunduğuna işaret ederek, "İngiltere Başbakanı olduğum süreçte ilk kez herkesin aynı görüşte olduğunu görüyorum. İnsanlar aynı şeyi söylüyor. Tüm Avrupa'da bir dayanışma var. Birleşik ve güçlü bir Avrupa, ilerleme kaydedebileceğimize dair umut veriyor. Ancak herkesten daha fazla belirleyici olacak tek bir kişi var, o da Başkan Putin'dir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA